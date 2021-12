https://mundo.sputniknews.com/20211227/tecnonauta-la-ia-del-futuro-seran-chips-en-el-cerebro-para-aprender-chino-o-japones-sin-esfuerzo-1119353511.html

Tecnonauta: "La IA del futuro serán chips en el cerebro para aprender chino o japonés sin esfuerzo"

Tecnonauta es mucho más que un canal de tecnología. Martín (argentino) y Ana (española) son la pareja divertida y dicharachera que está detrás de este canal de... 27.12.2021, Sputnik Mundo

¿Que por qué triunfan sus vídeos en Youtube y por qué acumulan casi siete millones de suscriptores y cientos de miles de visualizaciones? La clave de su éxito, según ellos mismos reconocen a Sin Tapujos, no es otra que ser lo más naturales posible y hablar frente a cámara como charlan con sus amigos. Hacen unboxings de smartphones, ordenadores, consolas, gaming, vehículos, televisiones… No hay aparato electrónico que se les resista, y ojo, porque cada uno de sus vídeos es completamente improvisado. No hay guion previo, ni engaño ni sponsors."No abrimos los productos hasta que grabamos el vídeo porque nos gusta ir reaccionando según los vamos probando en directo", explica Ana a Sputnik desde su nueva oficina en Barcelona, un espacio futurista lleno de aparatos electrónicos último modelo que se entremezclan con algunos juguetes de la década de los 80. Por allí luce el patinete volador de Marty Mcfly de Regreso al Futuro; modelos de todos los tamaños de Pokemon Go o una versión descatalogada del muñeco Yoda con un sable de luz que dejará boquiabiertos a los fans de Star Wars (y a los que no también).La pareja asegura que se siente "mucho más libre" trabajando así porque, según dicen, "tenemos la suerte de que podemos comprar nuestros propios productos y no necesitamos que las marcas no los presten". Aseguran que "el choche inteligente y eléctrico será la gran revolución de esta década como lo fue antes el teléfono móvil", y se declaran fieles al Tesla, vehículo que personalmente utilizan (tienen el último modelo aparcado en su garaje).Sobre lo que nos deparará el futuro a nivel tecnológico, Tecnonauta cree que el mundo está en un momento decisivo donde "todo va a cambiar" y que la Inteligencia Artificial se apoderará de la sociedad y hay que prepararse para ello. "Elon Musk propone una renta básica universal porque hay muchos empleos que van a perderse y si no la gente se va a morir de hambre". Ellos están de acuerdo con esta afirmación porque el futuro, creen, ya está aquí y es imparable.

