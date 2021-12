https://mundo.sputniknews.com/20211227/prevenir-pandemias-se-lucha-contra-la-ignorancia-de-una-generacion-bombardeada-por-las-fake-news-1119774717.html

Prevenir pandemias: "Se lucha contra la ignorancia de una generación bombardeada por las fake news"

Prevenir pandemias: "Se lucha contra la ignorancia de una generación bombardeada por las fake news"

Se conmemoró el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias por segundo año consecutivo, mientras continúa la crisis del coronavirus. En otro orden, se renuevan los viajes y conversamos con el viceministro de Turismo de Uruguay sobre la llegada de turistas extranjeros al país. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Con motivo del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, la ONU llamó a intercambiar información, conocimiento científico y sensibilizar a la población para prevenir y gestionar estas crisis sanitarias.El mensaje del organismo para la jornada de este lunes 27 enfatiza que la actual crisis del COVID-19 no será la última que deberá enfrentar la humanidad.De acuerdo con el experto, se usaron "mecanismos de trazabilidad de antiguas epidemias que quedaron obsoletos ante la actual pandemia del coronavirus''.Por otra parte, el entrevistado cuestionó que "por razones políticas" no se divulgue suficiente información sobre vacunas anticovid como la creada por Cuba. "En el fondo, no tenemos mucha claridad donde están las reservas intelectuales y técnicas en el mundo y hay que saberlo ante una catástrofe mundial", afirmó.En el campo de las vacunas, Cavada se refirió a la necesidad de estudiar cómo toman las decisiones quienes deciden no vacunarse. Por ejemplo, el Gobierno de Bolivia amenazó con cárcel a personas que sin estar vacunadas acudan a aglomeraciones."Hay dos grupos: quienes no se vacunan por su religión, como testigos de Jehová. Y ahí no se puede hacer mucho porque la fe está por sobre elementos racionales. Y por otro lado están los llamados 'antivacunas' que surgieron por falsos conceptos [críticos con la ciencia, sobre los compuestos de las vacunas]", indicó.El epidemiólogo señaló la importancia de educar, en especial a los más jóvenes, quienes por ejemplo no conocen las secuelas de enfermedades como la polio."La generación previa a los 50 años en el mundo Occidental no conoce población no vacunada [contra antiguas epidemias]. Los mayores sí pueden hablar de la secuela de la poliomielitis. (...) Se lucha contra la ignorancia de esta nueva generación bombardeada por información de tipo fake news”, apuntó el profesor de la Universidad de Chile.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— un diálogo con el viceministro de Turismo uruguayo, Remo Monzeglio, sobre la llegada de turistas al país, en el contexto de nuevos casos de COVID-19 por la variante ómicron. Y además el comienzo en Viena de la nueva ronda de conversaciones por el pacto nuclear.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

