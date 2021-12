https://mundo.sputniknews.com/20211227/polonia-se-defiende-de-la-ue-alertando-sobre-un-iv-reich-aleman-1119749527.html

Polonia se defiende de la UE alertando sobre un IV Reich alemán

Polonia se defiende de la UE alertando sobre un IV Reich alemán

PARÍS (Sputnik) — El nuevo Gobierno de Alemania no ha tenido un segundo de paz diplomática. La vecina Polonia advierte que el empeño de Berlín por un mayor... 27.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-27T15:35+0000

2021-12-27T15:35+0000

2021-12-27T15:35+0000

polonia

internacional

francia

ue

alemania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107105/59/1071055949_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_a4c9cccdd9edeb4554a2815c31a77151.jpg

La advertencia fue pronunciada por Jaroslaw Kaczinski, presidente del partido en el poder, Derecho y Justicia (PiS), y viceprimer ministro encargado de la Seguridad Nacional. Cargos que se resumen en señalar a Kasczinski como el "hombre fuerte" del país.El misil verbal de Kaczinski fue matizado por él mismo, aduciendo que no se refería a la continuidad del III Reich nazi, sino al I Reich, el Sacro Imperio Romano Germánico, el vasto territorio germánico que abarcó desde más allá de las actuales repúblicas bálticas a buena parte de Italia; desde la mitad de Francia, a parte de los Balcanes. Una referencia histórica que suena a ironía en forma de combustible para agitar las relaciones entre los dos países.Polonia sigue en plena guerra con la Unión Europea para hacer valer la primacía del derecho nacional sobre las normas jurídicas del Tribunal de Justicia de la UE. Varsovia se niega a perder su soberanía sobre las cuestiones de derecho interno y es objeto de un proceso de sanción de Bruselas que le puede costar miles de millones de euros."Federalismo utópico y peligroso"La nueva coalición gobernante en Berlín, consciente de las sensibles relaciones con su vecino, desplazó al nuevo Canciller, Olaf Scholz, a la capital polaca en uno de sus primeros viajes al exterior. El nuevo gobernante socialdemócrata alemán, teóricamente más partidario de una Europa Federal que su antecesora, Angela Merkel, recibió en Varsovia una acogida en forma de advertencia: el apoyo alemán a un mayor federalismo en la UE es utópico y peligroso".En el mismo sentido, el primer ministro polaco no olvidó defender una "Europa de naciones soberanas". En la misma onda que Hungría y otros países del llamado "Grupo de Visegrado", Polonia dejaba claro ante sus visitantes alemanes que la disputa en la UE entre federalistas y soberanistas seguirá marcando el año 2022, aunque Bruselas utilice el castigo financiero como única arma de disuasión.Hasta Varsovia habían llegado antes los ecos del encuentro en París entre Scholz y el presidente francés, Emmanuel Macron, el abanderado número uno de la Europa federal, de la autoproclamada Europa "progresista". Francia asume desde el 1 de enero y durante seis meses, la presidencia del Consejo Europeo. Polonia y otros países saben que Macron utilizará esa tesitura para intentar avanzar en su empeño federalista, ayudado, esta vez, por un Canciller alemán menos cerrado a esa visión que Angela Merkel.Nadie en Polonia ha olvidado las palabras del dirigente francés tratando de "lepra nacionalista" las tesis soberanistas de gobiernos como el polaco o el húngaro. La reciente visita de Macron a su homólogo húngaro, Viktor Orban, puede haber servido para rebajar la tensión. Emmanuel presidirá el semestre europeo, pero se juega también su reelección como jefe del Estado en las elecciones de abril y no le convendría fracasar en Europa o mantener una guerra con los rebeldes "leprosos".Reparaciones de guerra y expolioPolonia ha aprovechado también la instalación del nuevo Gobierno en Berlín para golpear el flanco de su enemigo con la histórica reclamación de reparaciones de guerra. Varsovia pide a Berlín 800 mil millones de euros y apoya el requerimiento asegurando que "el nivel de vida de los alemanes reposa sobre el trabajo forzado de los polacos durante la guerra y el robo de su territorio".La nueva ministra de Asuntos Exteriores alemana, la verde Annalena Baerbock, también se llevó de Varsovia una lista de reclamaciones de su homólogo, Zbigniew Rau, que le manifestó la necesidad de devolver a Polonia los bienes culturales robados por el nazismo, así como indemnizaciones por la destrucción de "otros monumentos de la cultura polaca".Polonia ha decidido defenderse en Europa utilizando todo el arsenal a su alcance. Frente al vecino alemán y su nuevo Gobierno, nada como el arma de la historia para frenar las acometidas políticas del presente en su contra.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/bruselas-aplica-la-bomba-economica-para-doblegar-a-varsovia-1117609866.html

https://mundo.sputniknews.com/20211212/alemania-aboga-por-reactivar-el-formato-de-normandia-para-desescalar-situacion-en-ucrania-1119235727.html

polonia

francia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Luis Rivas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/32/1056033242_547:0:3139:2592_100x100_80_0_0_e096afd0519f13948b3526d12a2dea07.jpg

Luis Rivas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/32/1056033242_547:0:3139:2592_100x100_80_0_0_e096afd0519f13948b3526d12a2dea07.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Luis Rivas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/32/1056033242_547:0:3139:2592_100x100_80_0_0_e096afd0519f13948b3526d12a2dea07.jpg

polonia, francia, ue, alemania, europa