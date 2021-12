https://mundo.sputniknews.com/20211227/polemica-por-la-creacion-de-la-primera-granja-de-pulpos-del-mundo-en-espana-es-malo-para-ellos-1119766497.html

Polémica por la creación de la primera granja de pulpos del mundo en España: "es malo para ellos"

Su apertura está prevista para el verano del 2022 y el objetivo es que puedan comercializarse a lo largo del año 2023. 27.12.2021, Sputnik Mundo

Que el pulpo es un manjar de la gastronomía gallega es de sobra conocido. El tradicional pulpo a feira gallego conquista todas las mesas, no para cualquier bolsillo, todo hay que decirlo, ya que su precio se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Uno de los motivos es su sobreexplotación, que ha provocado que estos cefalópodos escaseen en las aguas gallegas, lo que ha llevado a que una gran cantidad del pulpo que se come en España proceda de Marruecos.Pero una empresa española ha ideado el modo de que se vuelva a consumir pulpo gallego, creando la primera granja de pulpos del mundo.La empresa en cuestión es Nueva Pescanova y pretende cultivar pulpo bastante lejos de Galicia. El lugar elegido por la empresa es el puerto de Las Palmas Gran Canaria. La compañía ha confirmado ya que las instalaciones ocuparán 52.000 metros cuadrados en el dique La Esfinge.La empresa ya ha conseguido cerrar el ciclo de reproducción de la especie en acuicultura. El primer pulpo que nació en estas características fue Lourditas, en el año 2018 y ya cuenta con cinco generaciones de pulpo nacidos en cautividad.Sin embargo, los expertos ha han mostrado su oposición al proyecto. Consideran que los pulpos son capaces de sentir dolor y que incluso tienen emociones. Desde Compassion in World Farming han promovido una campaña en la que instan a varios países, incluido España, que se prohíba su acuicultura.En su informe Cría intensiva de pulpos: una receta para el desastre la doctora Elena Lara asegura que estos animales son "solitarios y muy inteligentes, así que ponerlos en tanques sin estimulación cognitiva es malo para ellos"."Los pulpos son conocidos por su extraordinaria inteligencia y, como resultado de su curiosidad natural y su tendencia a explorar, manipular y controlar su entorno, serían fácilmente susceptibles al aburrimiento si viven en cautividad", afirma el informe.En el mes de noviembre el Reino Unido reconoció que los pulpos, cangrejos y langostas son seres con sentimientos. Para tomar esta decisión, el Gobierno de Boris Johnson, se basó en más de 300 estudios científicos realizados por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.Las investigaciones determinaron que tienen la capacidad de experimentar angustia, dolor, sed, hambre, calidez, alegría o consuelo.

