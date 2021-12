https://mundo.sputniknews.com/20211227/peru-otorga-apoyo-economico-a-victimas-de-manifestaciones-ciudadanas-en-2020-1119774309.html

Perú otorga apoyo económico a víctimas de manifestaciones ciudadanas en 2020

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú decretó otorgar un apoyo económico a los heridos y deudos de personas fallecidas durante las manifestaciones ciudadanas... 27.12.2021, Sputnik Mundo

"El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto autorizar el otorgamiento, de manera excepcional y por única vez, de un apoyo económico a favor de las personas heridas de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre y el 20 y 30 de diciembre de 2020, así como a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones realizadas entre el 20 y 30 de diciembre de 2020", se indica en la norma publicada en el diario oficial El Peruano.A finales de 2020 se sucedieron una serie de protestas ciudadanas luego de que el Congreso destituyera al expresidente Vizcarra por presuntos actos de corrupción, tras lo cual asumió la presidencia el 10 de noviembre el entonces titular del parlamento, Manuel Merino.Merino renunció al cargo el 15 de noviembre debido a la presión ciudadana; sin embargo la represión policial que se ejecutó sobre los manifestantes dejó decenas de heridos y dos personas muertas en la ciudad de Lima, capital peruana.La norma publicada establece que el apoyo económico para los deudos será no menor a 40.000 soles (10.000 dólares) ni mayor a 80.000 soles (20.000 dólares).Asimismo se señala que los heridos podrán recibir un monto no menor a 25.000 soles (6.250 dólares) y no mayor a 40.000 soles (10.000 dólares).La norma señala que el apoyo económico "no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria", por lo que no está conectado con quienes resulten responsables de los hechos que son actualmente investigados por la fiscalía.

