Perú determina que retorno presencial a escuelas será obligatorio en 2022

"En esta oportunidad el retorno a clases a la presencialidad o semipresencialidad es obligatorio. Nosotros tenemos que velar por el derecho a la educación de los estudiantes. No es negociable que los padres de familia tengan que mandar a sus niños a la escuela porque nos estamos desarrollando en base a principios como la seguridad", dijo la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Nelly Palomino, a la radio local Exitosa.El año lectivo en Perú comienza la primera quincena de marzo y, a diferencia de lo que se estipuló para este año, el retorno presencial o semipresencial a las escuelas no será optativo ni estará bajo el criterio de la familia.La presencialidad implica que los estudiantes realicen sus clases completamente en sus escuelas, mientras que la semipresencialidad significa que acudan a clases de manera parcial por un máximo cuatro horas.Por otro lado, Palomino indicó que la obligatoriedad no será aplicable a menores con comorbilidades que los vuelvan especialmente vulnerables al COVID-19.

