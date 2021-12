https://mundo.sputniknews.com/20211227/pelea-por-revocacion-amlo-acusa-al-ine-de-desacato-constitucional-y-consejeros-senalan-persecucion-1119758882.html

Pelea por revocación: AMLO acusa al INE de desacato constitucional y consejeros señalan persecución

Consejeros del Instituto Nacional Electoral de México (INE) acusaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de realizar una... 27.12.2021, Sputnik Mundo

A través de un comunicado de prensa, los consejeros electorales se pronunciaron sobre la denuncia penal que Gutiérrez Luna interpuso en contra de seis consejeros y del secretario ejecutivo del INE por presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.Al respecto, los consejeros consideraron "muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución política", pues "se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen"."Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía", se lee en el pronunciamiento firmado por los 11 consejeros electorales.Agregaron que las diferencias de criterio en casos que puedan sustentarse podrán resolverse en el marco de las atribuciones legales del INE, por lo que "no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos" de la decisión del INE.El pasado 22 de diciembre, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el acuerdo del INE para posponer la revocación de mandato y ordenó al organismo que realice el proceso con las adecuaciones presupuestales necesarias.Pide AMLO realizar consultaDurante la conferencia matutina del 27 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció respecto a la denuncia penal contra los consejeros del INE y su acusación de ser víctimas de una persecución penal.Al respecto, el mandatario mexicano consideró que debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial quien resuelva la controversia, por lo que llamó a "no penalizar nada".Asimismo, consideró que los consejeros del INE cometieron un error "y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática"."Ya la corte dio un fallo para que siga el proceso de revocación de mandato que cumpla con eso porque lo establece la constitución que es la ley de leyes. Y lo demás no lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad. Es un asunto del Poder Legislativo y del Poder Judicial", aseveró.

