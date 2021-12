https://mundo.sputniknews.com/20211227/moscu-ve-real-la-amenaza-de-que-surja-una-nueva-crisis-de-misiles-1119745353.html

Moscú ve real la amenaza de que surja una nueva crisis de misiles

Moscú ve real la amenaza de que surja una nueva crisis de misiles

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú confirma la amenaza real de que surja una nueva crisis de misiles, por lo cual pide tomar en serio las propuestas de Rusia sobre las... 27.12.2021

El diplomático, al comparar la situación actual con la crisis de misiles (conocida en Cuba como Crisis del Caribe), dijo que no se trataba de una declaración "muy fuerte".El viceministro ruso recalcó que Moscú ya propuso los medios para resolver la situación."Pedimos que eso se tome muy en serio, no se busque en nuestras propuestas algo demandado, redundante", subrayó Riabkov.Según el diplomático, las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad fueron escuchadas en Rusia y en el extranjero "en Washington, en Kiev, en las capitales de la OTAN", así como en "todas partes".Rusia publicó el 17 de diciembre sus propuestas de las garantías de seguridad para impedir el emplazamiento de misiles de Estados Unidos y otros países de la OTAN cerca de sus fronteras.Dos días antes, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov entregó formalmente a su homóloga estadounidense Karen Donfried el documento que busca impedir la adhesión de Ucrania a la OTAN y compromete a Washington a retirar sus armas nucleares de Europa.Según varios medios, el Pentágono mantiene arsenales nucleares en bases militares en Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, entre otros países europeos.En noviembre Putin pidió al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país. Rusia, subrayó el mandatario, no quería conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías "creíbles y duraderas".

