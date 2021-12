https://mundo.sputniknews.com/20211227/el-sindicalista-que-dio-el-salto-a-la-politica-y-presidira-el-frente-amplio-uruguayo-1119776065.html

El sindicalista que dio el salto a la política y presidirá el Frente Amplio uruguayo

El sindicalista que dio el salto a la política y presidirá el Frente Amplio uruguayo

Con 31 años como sindicalista y cinco como titular de la central sindical uruguaya, Fernando Pereira se convirtió en el nuevo presidente del Frente Amplio

Fernando Pereira Kosec es docente, sindicalista y, desde diciembre de 2021, el flamante presidente del Frente Amplio (FA), conglomerado que agrupa a los principales partidos de izquierda y movimientos sociales y sindicales uruguayos fundado en 1971.Pereira postuló a la presidencia de la fuerza política tras una carrera de 31 años en el mundo sindical, primero en la Federación Uruguaya de Magisterio y luego en la central única de trabajadores del país, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), cargo que ocupó por seis años (2015-2021).Dentro de la central sindical, Pereira fue una de los referentes de la corriente denominada Articulación, caracterizada por posturas moderadas y de mayor cercanía con los gobiernos del Frente Amplio.Además, Pereira también mantuvo participación orgánica en el Frente Amplio, dentro del sector Vertiente Artiguista.Tras varios días de recuento de sufragios, el plenario del Frente Amplio confirmó la victoria de Pereira con casi el 68% de las preferencias de los militantes, imponiéndose al diputado del Partido Socialista Gonzalo Civila y a la exsenadora Ivonne Passada.Renovación y referéndumEl nuevo presidente frenteamplista llegó a ser candidato a la presidencia del FA gracias al apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector liderado por el expresidente José 'Pepe' Mujica (2010-2015), y del Partido Comunista del Uruguay (PCU).Según adelantó durante la campaña, Pereira buscará "fortalecer la mesa política" del conglomerado, que en la práctica actúa como un partido único y que gobernó a Uruguay entre 2005 y 2020, período en que acumuló 15 años de crecimiento sostenido de la economía y ampliación de derechos civiles en el país.Posicionado en la vereda opositora al Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, el frente Amplio tiene como uno de los principales objetivos a futuro el referéndum revocatorio de la Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de iniciativas legislativas sobre diversos temas aprobado por el Parlamento en 2020 y enviado por el Gobierno en calidad de "urgente", lo que limitó su debate parlamentario.Con Fenando Pereira como rostro visible de la campaña para derogar 135 artículos de la LUC, el PIT-CNT y el Frente Amplio lograron reunir más de 700.000 firmas, sobrepasando la cantidad exigida por la Corte Electoral de Uruguay para convocar al referéndum que finalmente se realizará el 27 de marzo de 2022.El futuro frenteamplistaPereira sostuvo en conferencia de prensa que si bien es necesario mirar hacia 2024 — año de elecciones presidenciales en Uruguay— "el FA no se constituyó como una 'fuerza electorera', sino como una fuerza alternativa, constructora de esperanzas populares, de programas que atiendan la necesidad de los trabajadores, de los jubilados, de los uruguayos que viven mayores peripecias".A la vez, señaló que la importancia de la elección por el liderato de la coalición supone construir "una plataforma y un programa que sea entendible por todos los uruguayos, que se construya con los uruguayos en un pueblo a pueblo que no pare, y que, al mismo tiempo, sea la esperanza del futuro".El ahora exdirigente sindical destacó que si bien durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas se "movieron hasta las raíces de los árboles", al referirse a términos como reducción de pobreza, crecimientos salariales, cambio de matriz energética, entre otros hitos destacables; "se gobernó para la gente pero no con la gente".

uruguay

