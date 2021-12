https://mundo.sputniknews.com/20211227/el-primer-ministro-belga-cambia-de-opinion-sobre-la-vacunacion-obligatoria-1119760030.html

El primer ministro belga cambia de opinión sobre la vacunación obligatoria

BRUSELAS (Sputnik) — El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, que se oponía firmemente a la vacunación obligatoria contra el COVID-19, propuso volver... 27.12.2021, Sputnik Mundo

De momento, continuó, en cuidados intensivos del país hay cinco veces más pacientes no vacunados que vacunados.Destacó que cada uno se vacuna no solo para su propio beneficio, sino también para proteger a los demás.Según el primer ministro, la variante ómicron del coronavirus, que ya se volvió dominante en Bélgica, no es la última mutación del virus, así que se necesita estar preparados para otras olas de la incidencia.A este respecto, De Croo subrayó la necesidad de aumentar la capacidad de camas en cuidados intensivos, desarrollar centros de vacunación para reducir la carga de los médicos, así como elaborar un sistema para evaluar la situación epidemiológica.Hasta la fecha, el 76% de la población belga está vacunado, incluidos los niños.

