De huelgas y protestas: un año de confrontaciones políticas en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — Protestas y anuncios de marchas opositoras, así como movilizaciones y acciones oficialistas de respuesta en las calles, crearon este 2021... 27.12.2021, Sputnik Mundo

El escenario político comenzó a caldearse a finales de 2020, con la aparición de protestas públicas organizadas por el Movimiento San Isidro (MSI), un grupo opositor creado en 2018, que reclamaba más espacios de expresión y asociación política.El encarcelamiento y condena a ocho meses de cárcel al rapero Denis Solís, a fines de noviembre de 2020, que se involucró en un altercado con un oficial de policía, desembocó en una huelga de hambre organizada por el MSI, que logró colocar en titulares alrededor del mundo una serie de demandas, más allá de la petición de liberación del artista urbano apresado, integrante de esa organización.La huelga de hambre, considerada por los miembros de ese grupo opositor como un acto de "desobediencia civil", estaba dirigida además a protestar por la creación de las tiendas y mercados que venden sus productos en monedas libremente convertibles (divisas), una controversial —e impopular— medida aplicada por el Gobierno de la isla para lograr captar monedas fuertes en momentos en que el país sufre una severa falta de liquidez financiera.Asimismo, la huelga incluía reclamos por mayor libertad de expresión y asociación.La presencia en el local donde se realizaba el ayuno de un cubano residente en México recién llegado al país —el periodista Carlos Manuel Álvarez— que violó los protocolos sanitarios impuestos a los viajeros internacionales, según informaron las autoridades, provocó que las fuerzas policiales y de seguridad irrumpieran en el mismo y sacaran a los manifestantes, poniendo fin a la protesta.Reacciones - movimiento 27NEse hecho estimuló a que poco más de un centenar de jóvenes artistas se concentraran el 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, para exigir la inmediata liberación de los huelguistas y del rapero que ya estaba sancionado en prisión, reclamando establecer un diálogo con funcionarios de ese organismo que inicialmente fue aceptado.Los constantes cambios a la lista inicial de participantes en la protesta que estarían en el diálogo con altos funcionarios de la cultura, los reclamos de protagonismo de algunos opositores que no se sintieron representados y la modificación de algunas de las demandas derivaron en que el Gobierno decidiera cancelar la propuesta y desalojar a los manifestantes que aún se mantenían en las inmediaciones de la institución.Como resultado, surgió a la luz pública un controvertido movimiento que se identificó como 27N, con desacuerdos públicos y evidentes, y que terminó diluyéndose poco a poco, y dando paso meses después a la formación de la plataforma digital Archipiélago, mucho más centrada y con objetivos definidos.Llamados a protestasEn los primeros meses de 2021 se agravó la tensión, con un incremento de la fricción y las denuncias del Gobierno contra llamados a la "desobediencia civil" hechos desde las redes sociales, fundamentalmente desde Miami, ciudad al sur de Estados Unidos donde se concentra la mayor cantidad de emigrados cubanos anticastristas.La agudización de la crisis económica, los desabastecimientos, incluso de artículos de primera necesidad, los cortes eléctricos, fundamentalmente al interior de la isla, y el incremento de medidas restrictivas para frenar la propagación de la enfermedad COVID-19 detonaron la protesta en varias ciudades del país —la primera en seis décadas— ocurrida el 11 de julio, que devino hechos de violencia y enfrentamientos entre manifestantes, policías y defensores de la Revolución.Cientos de personas fueron arrestadas y actualmente algunas se encuentran bajo proceso judicial con severas peticiones de cárcel.Creación de ArchipiélagoComo resultado de esa protesta, surge el grupo Archipiélago, una plataforma digital que reunió a opositores al Gobierno cubano tanto dentro como fuera de la isla, que desde un inicio comenzó una campaña a favor de la liberación de las personas involucradas con los incidentes del 11 de julio.Desde que se dio a conocer, Archipiélago aseguró que actuaría de acuerdo a la Constitución vigente en Cuba, de una manera absolutamente cívica y pacífica.La cara más visible de este movimiento fue el joven dramaturgo Yunior García Aguilera, anteriormente vinculado al movimiento 27N, quien convocó a una protesta opositora denominada como Marcha Cívica por el Cambio, que inicialmente se realizaría en todo el país el 20 de noviembre y que después se cambió la fecha para el 15 de ese mes.La convocatoria a esa marcha contó inmediatamente con el apoyo de grupos radicales de cubanos residentes en el sur de EEUU, lo que dio argumentos al Gobierno de la isla de acusar a sus organizadores de estar financiados desde Washington y pretender desestabilizar al país.Después de la negativa gubernamental a autorizar la marcha y las advertencias a sus organizadores de las consecuencias legales en caso de salir a las calles, García Aguilera anunció que marcharía solo, un día antes de la convocatoria, acción que también le fue impedida al no permitírsele salir de casa, donde se realizó un acto de repudio.García Aguilera denunció a través de las redes que le fue imposibilitado salir de su hogar por agentes del Estado vestidos de civil entre las personas que rodeaban la vivienda.Paralelamente, simpatizantes de la Revolución realizaron diversas acciones en las calles de La Habana en apoyo al Gobierno.Sorpresivamente, dos días después de la marcha frustrada, se supo que García Aguilera se había trasladado a Madrid, con visa de turista y con un boleto que había comprado previamente, lo que provocó encontradas opiniones entre opositores cubanos dentro y fuera del país.Acusaciones gubernamentalesTodas estas protestas, desde las acciones del MSI hasta la fallida marcha cívica del 15 de noviembre, fueron calificadas por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel como un intento desestabilizador orquestado desde el exterior.Mientras la Casa Blanca acusa a la isla de reprimir y encarcelar a los organizadores de las protestas del pasado 11 de julio y del 15 de noviembre, Cuba sostiene que estos hechos son acciones subversivas y desestabilizadoras organizadas y financiadas desde el país vecino.Para La Habana, las movilizaciones son parte de una estrategia de guerra no convencional, también conocida como "guerra híbrida", "revolución de colores", "guerra de cuarta generación", "golpe blando o golpe suave", siguiendo un manual aplicado por Washington en varios países de Europa Oriental, Medio Oriente y América Latina.Las autoridades cubanas insisten en que todo responde a un plan diseñado por EEUU para generar crisis interna en la isla y lograr desde presiones políticas y económicas internacionales hasta el uso de ‘fake news’ (noticias falsas) para el derrocamiento del Gobierno.Todo esto es rechazado por Archipiélago. La plataforma niega cualquier vinculación con EEUU y recalca que sus intentos de protestas se ajustan al derecho constitucional, son absolutamente cívicas y pacíficas, en demanda de la libertad de los supuestos "presos políticos".El grupo asegura que sus acciones no están movidas por ambiciones de poder y sus integrantes saben lo que podrían enfrentar, incluidas largas penas de prisión.Habrá que ver si 2022 traerá también nuevos enfrentamientos.

Miguel Fernández

Miguel Fernández

