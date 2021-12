https://mundo.sputniknews.com/20211227/alerta-no-te-dejes-enganar-por-publicidad-sobre-beneficios-de-cigarrillos-electronicos--1119775633.html

Alerta: no te dejes engañar por publicidad sobre "beneficios" de cigarrillos electrónicos

Anuncios promocionan el producto como útil para curar ciertas patologías. Especialistas advierten que no hay evidencia científica sobre esto y recuerdan los perjuicios a la salud que pueden causar su uso.

“Alivia los síntomas de la quimioterapia”, “ha sido utilizado como un remedio orgánico para el asma o tratamiento para la demencia” o “contra la ansiedad y la depresión, “ayuda a prevenir cierto tipo de anemia”. Estos son algunos de los anuncios que se promocionaron en los últimos meses para informar sobre las bondades de los cigarrillos electrónicos, con ciertos aceites que además de ayudar a dejar de fumar pueden prevenir o atenuar síntomas de algunas patologías.Ante esta situación, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, conocida como FDA, advirtió a los usuarios que no hay estudios científicos para sustentar estas afirmaciones y esto permitió a especialistas médicos reiterar los daños que puede generar este dispositivo devenido en moda en los últimos años entre las nuevas generaciones.Hablamos con Juan Carlos Santacruz, director ejecutivo de la Fundación Colombiana del Corazón, quien nos explicó cómo funcionan estos dispositivos.“El vapeo es un sistema electrónico de extracción de nicotina como otros más (...), todos estos sistemas afectan la salud, restan capacidad de respuesta en el organismo, si se comparan con el cigarrillo tradicional evidentemente generan un daño menor, pero en salud el daño menor no existe, existe daño cero”, indicó Santacruz.Partículas de nicotina, glicerol, propilenglicol, dietilenglicol, nitrosaminas, níquel y cromo, estas son algunas de las sustancias que pueden ingresar en nuestro organismo al utilizar estos dispositivos. Su consumo a largo plazo puede ser cancerígeno.En Colombia, sociedades científicas y médicas, junto con la Fundación Colombiana del Corazón, presentaron al gobierno una recomendación de política pública al Ministerio de Salud para que el cigarrillo electrónico sea recomendado y considerado de la misma forma que el tabaco pero hasta el momento no se aprobó una normativa sobre el tema. Esto ocurre en gran parte de los países latinoamericanos, que tienen una escasa o nula regulación sobre este tema.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

