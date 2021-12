https://mundo.sputniknews.com/20211226/un-starbucks-venezolano-el-ingenioso-engano-publicitario-que-capto-la-atencion-de-todos-1119739459.html

¿Un Starbucks venezolano? El ingenioso engaño publicitario que captó la atención de todos

¿Un Starbucks venezolano? El ingenioso engaño publicitario que captó la atención de todos

Una falsa cafetería Starbucks fue inaugurada en la capital venezolana. El astuto 'fraude' logró llamar la atención de los incrédulos y fanáticos de la popular... 26.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-26T14:41+0000

2021-12-26T14:41+0000

2021-12-26T14:41+0000

américa latina

venezuela

publicidad

starbucks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108758/12/1087581202_0:162:1920:1242_1920x0_80_0_0_539df4b304fd8e06e1ec8e4b4264dab9.jpg

"No somos una tienda Starbucks", declaró a la agencia de noticias AFP el responsable de YEET Marketplace, Jorge Nieves, quien aseguró estar asombrado por el malentendido.Sin embargo, a un costado de la fachada del supermercado YEET! se logra observar un cartel con el logo de la famosa sirena sonriente de Starbuck. También el popular emblema de la franquicia y el slogan We Proudly Serve (servimos con orgullo), se encuentran a un costado del café. Eso sí, el nombre Starbucks no está presente.El director de YEET aseguró que solo adquirieron los equipos para preparar el café y el producto. Además recibieron una guía por parte del proveedor con los productos que podían o no hacer, la cual están cumpliendo. Sin embargo, no quiso revelar quién es el proveedor alegando que es como dar "la fórmula de la Coca Cola", ya que son procesos internos de la compañía."Podemos confirmar que no tenemos el programa de café We Proudly Serve Starbucks® en Venezuela", declaró la trasnacional Starbucks y su socio, la multinacional suiza Nestlé, quienes negaron estar relacionados de cualquiera manera con el local.De igual forma, Nestlé Venezuela informó de que no ha sido contactada ni está involucrada en la inauguración del local de bebidas que hace uso de la marca y del programa de mercadeo en conjunto entre Starbucks y Nestlé llamado We Proudly Serve.Las redes sociales se llenaron de todo tipo de opiniones. Mientras unos califican la apertura de un acto de piratería, otros se alegraron de que inauguraran una cafetería en esa zona."Vine porque quería probar algo nuevo", expresó el estudiante universitario, Emanuel Grangeio, de 20 años de edad, quien tomaba un chocolate en un vaso con el logo de la sirena acompañado por un amigo."Esta vaina (asunto) se arregló, tenemos Starbucks", manifestó irónicamente Abraham Díaz. "Las redes sociales reventaron", comentó la asesora inmobiliaria Jenny Toro tras ordenar cafés para ella, su hija y su madre.Existen otras cafeterías, en las ciudades de Valencia (Carabobo) y Puerto La Cruz (Anzoátegui) que al igual que utilizado la imagen de la cadena estadounidense.

https://mundo.sputniknews.com/20211217/coca-cola-le-declara-la-guerra-a-coca-pola-una-cerveza-indigena-en-colombia-1119470362.html

https://mundo.sputniknews.com/20210616/un-gol-de-4000-millones-cristiano-ronaldo-genera-cuantiosas-perdidas-a-la-coca-cola-1113252642.html

https://mundo.sputniknews.com/20200708/starbucks-provoca-indignacion-en-eeuu-al-llamar-isis-a-una-joven-musulmana-1092015070.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, publicidad, starbucks