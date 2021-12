https://mundo.sputniknews.com/20211226/la-version-moderna-de-la-ruta-de-la-seda-multiplica-sus-viajes-entre-china-y-espana-1119607951.html

La versión moderna de la Ruta de la Seda multiplica sus viajes entre China y España

La línea que conecta Madrid y Yiwu ha duplicado el número de viajes entre 2019 y 2021. Un trayecto de 13.052 kilómetros que trae a Europa productos... 26.12.2021, Sputnik Mundo

La estación logística de Abroñigal de Méndez Álvaro en Madrid acostumbra a ser un ir y venir de contenedores. Los convoyes se adentran para descargar las mercancías que abastecerán la capital española. Vienen de distintos rincones de España, pero también de otras partes del mundo. Aunque, hay uno que los supera a todos en distancia.Madrid es uno de los extremos de la ruta regular de ferrocarril más larga del mundo. El otro se encuentra a 13.052 kilómetros, en Yiwu (China), el mayor mercado mayorista del planeta. Una línea que entró en funcionamiento en 2014, operada por la compañía china Yixinou. Trayecto que no ha dejado de crecer en los últimos años.El número de viajes ferroviarios entre España y China se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos meses. En 2020, tan solo 71 convoyes salieron de Yixu hacia Madrid. Su cargamento principal era material sanitario, en lugar de vehículos, ropa o aparatos tecnológicos. En 2021, solo entre enero y agosto, 136 trenes han descargado en la estación de Abroñigal y 105 han regresado al gigante asiático. Cifras con las que se supera no solo el año anterior, sino también el 2019, cuando se detuvieron 60 ferrocarriles en la capital española y 47 se cargaron en dirección al Lejano Oriente.Esta versión moderna de la Ruta de la Seda tarda un máximo de 25 días en recorrer la distancia que separa Madrid de Yiwu, en caso de congestión en las vías. En total, cruza seis países distintos: Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Francia. El convoy cambia con los diferentes anchos de vía de cada territorio, por lo que el que sale de China no es el mismo que llega a España. Eso sí, los contenedores son los mismos, independientemente del transporte que los cargue. Tan solo se salen del trayecto si tienen destino en una de las dos únicas paradas antes de Madrid: Malaszewice (Polonia) y Duisburgo (Alemania).La ruta Madrid-Yiwu es la segunda de Yixinou en cuanto a número de viajes. La más utilizada es la que conecta China con los países de Asia Central. También cuenta con enlaces hacia Afganistán, Irak, Rusia y Ucrania. En los primeros 10 meses de 2021, la compañía fletó 1070 trenes por todo el mundo, un 52,7 % más que en el mismo periodo en 2020. Una parte con destino Madrid. Una conexión entre Occidente y Oriente permanente sobre raíles. Quién se lo diría a Marco Polo.

