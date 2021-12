https://mundo.sputniknews.com/20211226/la-otan-puede-irse-al-infierno-como-el-fenomeno-del-arandano-condiciona-la-opinion-sobre-rusia-1119734782.html

"La OTAN puede irse al infierno": cómo el fenómeno del 'arándano' condiciona la opinión sobre Rusia

"La OTAN puede irse al infierno": cómo el fenómeno del 'arándano' condiciona la opinión sobre Rusia

La gran rueda de prensa anual del presidente ruso, Vladímir Putin, acaparó la atención de los principales medios de comunicación y, como era de esperar, pocos... 26.12.2021, Sputnik Mundo

Los antiguos griegos y romanos llamaban bárbaros a aquellos pueblos cuyo idioma no entendían, que con el tiempo tomó una connotación peyorativa. De la misma raíz provienen las palabras barbotar o balbucir, que hacen referencia a la incomprensible forma de hablar de los extranjeros a ojos de alguien que no los entiende. Los antiguos rusos llamaron nemtsi (mudos) a los numerosos pueblos germánicos, ya que consideraban que hablar con ellos era igual de efectivo que hacerlo con un mudo.Hoy día, algunas reacciones de los medios occidentales a las palabras del mandatario ruso demuestran que la incomprensión entre naciones y el pensamiento supremacista hacia el diferente sigue siendo un tema vigente.Daily Mail: "Váyanse al infierno"Al término de la conferencia, el tabloide británico Daily Mail —el segundo periódico más leído en el Reino Unido con una tirada de casi un millón y medio de ejemplares— sacó un artículo titulado "La OTAN puede irse al infierno": Vladímir Putin aumenta las tensiones sobre Ucrania en una conferencia de prensa mientras rechaza los temores occidentales de una inminente invasión del vecino de Rusia.En realidad, si acudimos a las palabras del mandatario ruso, encontraremos que lo dijo en un significado totalmente opuesto. Respondiendo a la pregunta sobre la actitud de la OTAN hacia Rusia, en el contexto de su expansión hacia el Este a pesar de las promesas de no hacerlo, Putin resumió:CNN: "Criminalización por no vacunarse"En el artículo recopilatorio de la agencia estadounidense CNN, firmado por el jefe de producción Luke McGee y la corresponsal en Moscú Anna Chernova, se afirma entre otras cosas que Putin "dijo incorrectamente que en EEUU se criminaliza a los ciudadanos que no se vacunan". Si bien es verdad que en EEUU no se persigue legalmente a los reacios a vacunarse, también es cierto que el comentario de Putin no se refería a la vacunación, sino a la criminalización de actividades políticas realizadas por extranjeros.Respondiendo a la pregunta del corresponsal de la BBC en Rusia, Piotr Kozlov, sobre la represión contra los llamados agentes extranjeros —organizaciones o personas que realizan actividades con fines políticos dentro de otros países—, el mandatario ruso afirmó:Las palabras del presidente ruso describen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (FARA) de EEUU que penaliza con la cárcel a aquellos ciudadanos extranjeros que realicen actividades consideradas políticas dentro del país norteamericano sin recibir la acreditación correspondiente de las autoridades. Es el caso, a modo de ejemplo, de la ciudadana rusa María Bútina, una activista política a favor de la libre circulación de armas de mano dentro de Rusia que pasó 18 meses en prisión en EEUU por establecer contactos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y varios políticos estadounidenses.Luego, el presidente ironizó:En resumen, el comentario de Putin que involucraba a EEUU se hizo en el marco de su respuesta sobre la responsabilidad penal hacia los agentes extranjeros, mientras hizo un irónico inciso citando a otro periodista —colega del representante de la BBC— quien propuso castigar a los reacios a vacunarse.El fenómeno del 'arándano' y sus consecuenciasLa falta de conocimiento, el mal entendimiento, la estigmatización o falta de esmero a la hora de comprender lo que piensan, dicen, cómo se comportan y qué actitudes muestran los rusos en la realidad ha sido un mal que acompaña la sociedad occidental desde el principio de las relaciones entre naciones. Igual que la actitud de los antiguos griegos y romanos hacia los extranjeros, la opinión pública occidental tiene una imagen bastante desacertada sobre Rusia y los rusos.En la propia cultura popular rusa, este fenómeno incluso tiene una expresión idiomática: arándano bien pesado (razvesistaya kliukva) o simplemtente arándano (kliukva). La expresión en sí contiene un oxímoron, ya que el arándano es en realidad una baya pequeña que ni crece ni pesa demasiado. Es por eso que la expresión se utiliza cuando se quiere ridiculizar la imagen caricaturizada y fuera de lugar que tienen los extranjeros sobre Rusia y los rusos.Un ejemplo clásico de arándano bien pesadoes el grotesco personaje del cosmonauta ruso Lev Andropov que aparece en la película estadounidense Armageddon. Sin afeitar, rudo, siempre con una gorra de invierno con orejeras, numerosas insignias soviéticas y siempre borracho, es la típica imagen que tanto Hollywood en particular como la industria del entretenimiento en general ha inculcado en los espectadores occidentales.Esto, aparentemente, tiene efectos también entre los periodistas que, a falta de conocimiento real sobre la manera de hablar del presidente ruso, y poco esmero a la hora de transmitir bien sus palabras, ofrecen información errónea por que encaja mejor en su imagen de arándano sobre Putin. Independientemente de las contradicciones ideológicas que cualquiera pueda tener con el mandatario ruso, bastaría con seguir de cerca varios de sus discursos para entender que él nunca se permitiría mandar "al infierno" a la OTAN o decir una tontería como que en EEUU se criminaliza la negativa a vacunarse, entre muchas otras cosas.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

