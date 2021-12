https://mundo.sputniknews.com/20211226/jared-leto-cumple-50-cuales-son-los-secretos-de-su-juventud-1119741657.html

Jared Leto cumple 50: ¿cuáles son los secretos de su juventud?

El actor y cantante Jared Leto acaba de cumplir 50 años, pero cuesta creer que tenga más de 35. Es posible que haya encontrado la fuente de la eterna juventud... 26.12.2021, Sputnik Mundo

Leto se considera a sí mismo una persona "bastante sencilla" y se muestra convencido de que el autocuidado es fundamental. Tampoco deberíamos subestimar la importancia del sueño, opina el rockero.Jared también es un gran aficionado de la meditación y lleva un estilo de vida activo. En particular, va a escalar al parque nacional de Yosemite y practica deporte. Incluso tiene su propia rutina de ejercicios que él mismo elaboró.Llevar una dieta vegana es otro secreto de la juventud del cantante de 30 Seconds to Mars. Leto sugiere que contribuye al "proceso de preservación". Al mismo tiempo, admite que, aunque nunca come carne, a veces viola las reglas, por ejemplo, "si la mamá de alguien hizo galletas y le dio una" o "si está en Alaska y le ponen delante un salmón salvaje".Finalmente, Leto se abstiene de beber alcohol, fumar tabaco y consumir drogas.

