Investigadores de EEUU afirman que el coronavirus está en el cuerpo humano hasta 230 días

MOSCÚ (Sputnik) — El virus SARS-CoV-2 puede llegar hasta la mayoría de los órganos del cuerpo, en particular, al corazón y al cerebro, y permanecer allí... 26.12.2021, Sputnik Mundo

Según la investigación, el virus se detectó en casi todos los órganos del cuerpo, incluso en pacientes que no presentaron síntomas o presentaron un cuadro muy leve de COVID-19.Sin embargo, los científicos señalan que no detectaron ningún proceso inflamatorio grave que no tuviera que ver con los pulmones."Nuestros datos proporcionan una prueba de la eliminación retardada del virus, pero no confirman ninguna inflamación significativa fuera de las vías respiratorias", afirman los investigadores.Según la agencia Bloomberg, la investigación, por el momento, no ha sido verificada por unos científicos independientes.

