https://mundo.sputniknews.com/20211226/il-86-asi-fue-el-primer-avion-de-pasajeros-de-fuselaje-ancho-de-la-urss--video-1119741191.html

IL-86: así fue el primer avión de pasajeros de fuselaje ancho de la URSS | Video

IL-86: así fue el primer avión de pasajeros de fuselaje ancho de la URSS | Video

A finales de los años 60 la industria de la aviación en la Unión Soviética se enfrentó al mismo problema que los demás países industrializados: la... 26.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-26T17:28+0000

2021-12-26T17:28+0000

2021-12-26T17:28+0000

tecnología

avión de pasajeros

il-86

iliushin

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1119741154_0:5:1281:725_1920x0_80_0_0_23548de0a90f559d3d0399944353d2f3.jpg

Así, el 26 de diciembre de 1980 comenzó la operación comercial del primer avión de pasajeros de fuselaje ancho creado en la Unión Soviética, el IL-86. Esta aeronave tetramotor era similar por fuera a sus análogos occidentales, pero al mismo tiempo estaba dotada de muchas soluciones técnicas no vistas en otras aeronaves.Dichas soluciones técnicas fueron implementadas como respuesta a las condiciones particulares en las que tenían que operar las aeronaves en el territorio de la URSS. Uno de los aspectos clave que hubo que tener en mente era la poco desarrollada infraestructura terrestre de los aeropuertos soviéticos.Por ello, los creadores del avión consideraron que era necesario hacer que el proceso de embarque y desembarque fuera más rápido, incluso con o sin infraestructura. El avión tenía espacio para hasta 350 pasajeros, y este proceso podría tomar demasiado tiempo si el aeropuerto carecía de escalinatas suficientes, como era el caso.Así que implementaron tres escalinatas integradas en la aeronave, con lo cual no hacía falta ningún medio adicional para que los pasajeros pudieran entrar o salir de la aeronave. Un diseño semejante fue visto en el Boeing 727, pero en aquel caso era una sola escalinata en su parte trasera.Además, los diseñadores del avión previeron que un aeropuerto regional pudiese carecer de las capacidades para procesar una gran cantidad de equipaje. Razón por la cual hicieron posible que los pasajeros llevasen el equipaje con ellos al avión y lo dejasen sobre las estanterías en el compartimento de carga mientras entraban en el avión. De hecho, el mismo compartimento inferior también albergó la cocina, lo cual creó espacio para más pasajeros en la cubierta principal, e hizo que el trabajo en la cocina fuera más fácil para la tripulación.Este sistema también hizo posible deshacerse de los compartimentos de equipaje de mano colocados sobre las filas de asientos centrales, creando así más espacio sobre las cabezas de los pasajeros y dando una mayor sensación de confort.El acceso a la bodega incluso salvó las vidas de todos los pasajeros en un incidente ocurrido en 1991, cuando un presunto terrorista lanzó dos cócteles molotov en la cabina de pasajeros. En medio del fuego que se desató, las azafatas evacuaron a los pasajeros a la cubierta inferior mientras los demás miembros de la tripulación sofocaban el incendio. Al final, lograron apagar las llamas y aterrizar la aeronave sin que hubiera heridos de gravedad.Gracias a un avanzado sistema de navegación control automatizado, la tripulación de tres personas podía realizar vuelos en cualquier condición meteorológica y geográfica, así como a cualquier hora del día.El avión tenía unas buenas prestaciones de vuelo en términos de velocidad, pero sus motores NK-86 resultaron ser demasiado ineficientes, lo cual acarreaba un excesivo consumo de combustible, mucho ruido y poca capacidad de carga. Cuando el avión fue concebido, no era un problema, especialmente teniendo en cuenta que estaba pensado para trayectos de alcance medio. Pero estos mismos motores pusieron fin al IL-86.Y es que cuando llegó la hora de modernizarlo por medio de una remotorización, resultó que serían demasiados los elementos que tendrían que ser rediseñados por completo para poder hacerlo. Así que se tomó la decisión de terminar la producción del IL-86 y crear una aeronave profundamente modificada para reemplazarlo: el IL-96.A pesar de sus desventajas, el IL-86 fue el avión soviético de fuselaje ancho más producido, con 106 unidades entregadas. La vasta mayoría de ellos fue a parar en la aerolínea estatal Aeroflot, aunque hubo tres unidades que fueron enviadas a China. También cuatro IL-86 fueron usados como base para los puestos de mando aéreos, conocidos también como aviones del Día del Juicio, los IL-80.El IL-86 tenía una velocidad de crucero de 900 km/h, siendo la máxima de 950 km/h. El techo de vuelo se colocaba en los 12.000 metros y su alcance máximo era de 5.250 kilómetros, o 3.800 si estaba cargado al máximo. El peso máximo al despegue era de 215 toneladas, con una carga útil de 42 toneladas.A lo largo de los 29 años que duró su operación, el IL-86 solo sufrió una catástrofe, que se llevó las vidas de 14 personas que viajaban a bordo. Según los investigadores, la catástrofe fue fruto de un error humano.

https://mundo.sputniknews.com/20200830/an-2-la-leyenda-voladora-que-dio-fama-a-antonov-1092589106.html

https://mundo.sputniknews.com/20211225/vuela-por-primera-vez-el-mc-21-con-alas-compuestas-fabricadas-en-rusia---videos-1119732581.html

https://mundo.sputniknews.com/20210614/video-asi-es-el-yak-40-privado-del-propio-disenador-de-aviones-yakovlev-1113205829.html

urss

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

avión de pasajeros, il-86, iliushin, urss