"Fue una broma inocente": el hombre que insultó a Biden en vivo se sincera sobre la llamada

El presidente de EEUU, Joe Biden, recibió un fuerte insulto durante la tradicional llamada telefónica navideña. El hombre detrás del suceso, Jared Schmeck... 26.12.2021, Sputnik Mundo

Al finalizar la conversación con el presidente, Schmeck se despidió con la frase "Vamos, Brandon" que goza de gran popularidad entre los simpatizantes del Partido Conservador y significa ¡Qué se joda Joe Biden!En una entrevista con el medio local Oregon Live, el hombre cuenta que "en realidad, no tiene nada personal contra Biden" y que no era más que una broma. El también expolicía y padre de cuatro hijos agrega que no se trata de "una falta de respeto hacia Biden".La polémica llamada generó una oleada de indignación en las redes. El congresista republicano Eric Swalwell criticó a Schmeck por insultar a alguien que había perdido a su esposa e hija pocos días antes de la Navidad y lo calificó de "indecente". También lo tachó de ser "un padre patético que humilló a su familia al decir que te jodan al presidente".El propio Schmeck revela que incluso recibió varias llamadas amenazantes tras la broma que califica de "un chiste inocente con el que manifestó su derecho divino a expresar sus frustraciones en forma de broma". Agrega que "ama a Biden de igual manera que a cualquier hermano o hermana".La historia detrás de 'Vamos Brandon'El eslogan Let's Go Brandon se hizo viral luego de que una corta entrevista con el piloto de carreras Brandon Brown tras su victoria en una pista de Nascar comenzara a circular en las redes.El video muestra a una multitud coreando "¡Que se joda Joe Biden!", aunque la reportera lo confunde con "Vamos Brandon":

