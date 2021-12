https://mundo.sputniknews.com/20211226/cuba-defiende-primacia-en-creacion-y-desarrollo-de-vacunas-anticovid-19-en-latinoamerica-1119742521.html

Cuba defiende primacía en creación y desarrollo de vacunas antiCOVID-19 en Latinoamérica

Cuba defiende primacía en creación y desarrollo de vacunas antiCOVID-19 en Latinoamérica

LA HABANA (Sputnik) — Las primeras vacunas antiCOVID-19 desarrolladas en América Latina y el Caribe, son cubanas, confirmó el presidente de BioCubaFarma... 26.12.2021

américa latina

cuba

vacunación

"Las primeras vacunas COVID-19 desarrolladas en América Latina y el Caribe son Abdala, Soberana-02 y Soberana Plus, son vacunas cubanas. Lograron el autorizo de uso de emergencia otorgado por el CECMED (Centro de Control Estatal de Medicamentos y Equipos Médicos), una autoridad regulatoria reconocida por la OMS y de referencia en la región", escribió en su cuenta de la red social de Twitter el presidente del grupo empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica de la isla.Desde julio último, el Cedmed dio su autorización para uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala, producida por el CIGB, y en agosto a los fármacos Soberana 02 y Soberana Plus, ambos desarrollados en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), ambas instituciones científicas cubanas.El pasado 24 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en su lista de uso de emergencia a Vaxzevria, un producto desarrollado por el laboratorio europeo AstraZeneca, en colaboración con la empresa argentina mAbxience y la mexicana Laboratorios Liomont. Martínez aseguró que "no competimos con los países hermanos de la región (México y Argentina) para ser los primeros, competimos con un virus. Teníamos la experiencia y capacidad, trabajamos muy duro y lo logramos. Las vacunas cubanas contra el COVID-19 han demostrado ser muy efectivas".El presidente de BioCubaFarma recalcó, además, que con estos fármacos nacionales se ha inmunizado a casi toda la población posible a vacunar en Cuba (más del 85%), y se está aplicando ya un refuerzo para combatir la nueva variante ómicron.A pesar de mantener contactos con los expertos de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para validar los productos cubanos contra la pandemia del COVID-19, los reguladores internacionales no se han pronunciado."Desde el inicio hemos mantenido al tanto de los avance a la OPS/OMS, tenemos un nivel de intercambio fluido", enfatizó Martínez en Twitter, y agregó que las autoridades sanitarias cubanas anunciaron su interés de someterlas al proceso de precalificación internacional.Martínez añadió que mientras este proceso avanza "no existe ningún impedimento para usar las vacunas en Cuba y otros países, que las demanden y cuya Autoridad Regulatoria la apruebe, para su uso de emergencia".

