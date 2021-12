https://mundo.sputniknews.com/20211225/la-sentencia-de-putin-sobre-eeuu-1119714122.html

La sentencia de Putin sobre EEUU

La sentencia de Putin sobre EEUU

EEUU es el responsable de la tensión que vive Europa actualmente. Así lo sentenció el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al incidir en la importancia de... 25.12.2021

Los fundamentos de PutinEn una comparecencia ante la prensa, el mandatario ruso defendió su sentencia en su preocupación por el despliegue de sistemas de defensa antiaérea de EEUU, así como por el creciente número de tropas de la Alianza Atlántica y los ejercicios militares no programados cerca de las fronteras rusas.En una reunión del Ministerio de Defensa, Putin advirtió que "lo que está sucediendo ahora, la tensión que se está desarrollando en Europa, es su culpa [de EEUU]. A cada paso Rusia se vio obligada a responder de alguna manera, con cada medida la situación de alguna manera empeoraba [...] Ahora nos encontramos en una situación cuando tenemos que decidir algo"."El tema es qué actitud van a asumir los socios de EEUU, que en el caso de Alemania, con el cambio que ha habido entre la Administración de [Angela] Merkel y [Olaf] Scholz es evidente que, por lo menos por lo que se ve ahora, hay un realineamiento alemán más firme hacia las posturas de EEUU, lo que lleva a pensar que la situación va a ser complicada porque Alemania es el motor de Europa. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora?En este sentido, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó las declaraciones del secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, sobre las garantías de seguridad recíprocas: el jefe de la Alianza Atlántica despreció las preocupaciones de Rusia al indicar que sólo la OTAN y Ucrania van a decidir si este último país entra, o no, en la alianza."[Jens] Stoltenberg, el secretario general de la Alianza noratlántica, hace constantemente declaraciones desatinadas [sobre las garantías de seguridad y las relaciones de la OTAN con Rusia]", dijo Lavrov a la cadena televisiva RT.El analista incide en que desde EEUU y la OTAN "están manejando una retórica sin tener en cuenta la realidad concreta de lo que es hoy, en el siglo XXI, en las nuevas capacidades militares que tiene cada bando, en las nuevas situaciones políticas internacionales, en los nuevos cambios económicos y tecnológicos globales, etc."El contextoEn este sentido, el analista expone que Alemania ha manifestado que apoyará a Taiwán, lo que podría llevar a un enfrentamiento con la República Popular de China, lo que a su vez afectaría la principal fuente de ingreso que tiene Alemania, que son sus negocios con China. "Y no vaya a ser que China también se enoje con Alemania y reduzca la participación económica alemana", avisa Pereyra Mele.Añade que "ya estamos viendo con la crisis energética que vive Europa, que no la puede solucionar y que sigue poniéndole trabas a la posibilidad de acceder a mayores fuentes de energía a través del gas ruso con el Nord Stream 2 al que siguen paralizando. Si ahora le suman un conflicto económico con China, eso va a causar mayores resquemores a la principal potencia económica de la Unión Europea, y de ahí para abajo dentro del bloque comunitario se van a sentir numerosos cimbronazos económicos".

