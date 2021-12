https://mundo.sputniknews.com/20211225/japon-dona-mas-de-medio-millon-de-vacunas-contra-el-covid-19-a-nicaragua-1119725613.html

Japón dona más de medio millón de vacunas contra el COVID-19 a Nicaragua

Japón dona más de medio millón de vacunas contra el COVID-19 a Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Japón donó al Ministerio de Salud (Minsa) 502.550 vacunas AstraZeneca para incrementar la inmunización contra el COVID-19. 25.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-25T01:15+0000

2021-12-25T01:15+0000

2021-12-25T01:15+0000

américa latina

nicaragua

japón

centroamérica

asia

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1118697714_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_38b9af78c1544b405e9023300c068873.jpg

Las vacunas fueron entregadas por el embajador Yasuhiza Suzuki, quien consideró que son un regalo de Navidad para las poblaciones del Caribe y la zona norte de Nicaragua."Apreciamos al Minsa que ha seguido trabajando en estas vacaciones de Navidad. Estamos muy contentos de que han llegado las vacunas como regalo de Navidad. Desearía que estas vacunas llegarán a la zona norte montañosa y la zona Caribe", expresó Suzuki en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino tras el arribo de los biológicos.La donación fue agradecida por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo."Como siempre, con el pueblo y Gobierno de Japón, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestros hermanos (de Japón) saben que aquí somos serios, que aquí no sólo reconocemos, sino que resguardamos con todo nuestro ser el trabajo que debemos hacer, la responsabilidad que tenemos de custodiar todos los apoyos que recibimos", expresó Murillo.Las vacunas fueron gestionadas por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)."Estas vacunas tienen un alto impacto ya que van a contribuir a reducir los casos graves ocasionados por COVID, pero además de eso que nos permite llevar la vacuna a los lugares más alejados del país como el Minsa ya lo está haciendo", dijo María Delia Espinoza, oficial a cargo de Unicef.La ministra de Salud, Martha Reyes, afirmó al embajador japonés y a las autoridades de Unicef que Nicaragua espera cumplir con el 100% de la vacunación total de la población en los primeros meses de 2022."Estamos desarrollando como dice el embajador Suzuki sin detenernos un día, para llegar a cumplir con la cobertura y en diciembre, en los primeros meses del año 2022 de ese 100% de la población que tiene que estar protegida con su esquema completo y también con sus refuerzos", señaló la ministra de Salud.Japón ha donado entre noviembre y diciembre de este año casi 1 millón de dólares a Nicaragua para fortalecer la cadena de frío, no obstante en 2021 la cooperación nipona asciende a 4.5 millones de dólares a través de diferentes esquemas de asistencia y donación de equipos médicos.

https://mundo.sputniknews.com/20211213/nicaragua-agradece-a-china-donacion-de-200000-vacunas-sinopharm-contra-el-covid-19-1119273426.html

https://mundo.sputniknews.com/20211214/nicaragua-alcanza-el-73-de-la-poblacion-vacunada-con-dos-dosis-contra-el-covid-19-1119327321.html

nicaragua

japón

centroamérica

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, japón, centroamérica, asia, vacunación contra el covid-19