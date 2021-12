https://mundo.sputniknews.com/20211225/hay-algo-que-no-sepa-hacer-kate-middleton-sorprende-a-todos-con-un-talento-oculto--video-1119732264.html

¿Hay algo que no sepa hacer? Kate Middleton sorprende a todos con un talento oculto | Video

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es conocida por su don como fotógrafa. Pero, ¿sabías que también sabe tocar el piano? 25.12.2021, Sputnik Mundo

La esposa del príncipe Guillermo hizo una aparición sorpresa en un concierto navideño llamado Juntos en Navidad que ella misma organizó. Middleton interpretó el tema For Those Who Can't Be Here (Para los que no pueden estar aquí) junto al famoso cantautor escocés Tom Walker:El propio cantante describió la actuación como "una experiencia irrepetible". Subrayó que Kate hizo un gran trabajo, pues "no es fácil colocarte simplemente detrás de un piano junto a un montón de músicos con los que nunca has tocado antes".También calificó a la duquesa de una persona muy amable: fue la idea de Middleton hacer un dúo con Walker, así que "agradeció personalmente a todos la oportunidad de tocar música juntos".La duquesa es una gran aficionada a la música.

