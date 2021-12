https://mundo.sputniknews.com/20211225/compras-compulsivas-una-adiccion-que-es-posible-que-no-sepas-que-tienes-1119676338.html

Compras compulsivas, una adicción que es posible que no sepas que tienes

Los españoles prevén consumir más estas navidades que nunca y eso se traduce en una nueva adición: al menos una de cada 10 personas desarrolla la patología de... 25.12.2021, Sputnik Mundo

Papá Noel primero, los Reyes Magos después, entre medias, los amigos invisibles... ¡Todo es susceptible de convertirse en un regalo en estas fiestas mágicas! Y a no ser que tengas poderes, te tocará comprar. La Navidad es la fiesta del consumo y es también el momento del año más peligroso para muchos.Una de cada 10 personas puede llegar a desarrollar una patología derivada de la compra compulsiva, no es una manía o algo costosamente anecdótico, sino que puede llegar a tener las mismas implicaciones que las drogas o alcoholismo, según un estudio de la Universidad de Granada (UGR)."Hay personas con las que hemos trabajado que pueden llegar a pasar una media de cuatro horas al día comprando, eso nos hace hablar de patología", detalla a Sputnik Francisca López Torrecillas, autora del estudio y catedrática en Psicología de la UGR. Hasta ahora, la compra compulsiva no estaba en el registro de patologías con tratamiento específico en la comunidad científica."Hay personas que viven, por las derivadas económicas que tienen esta adicción, al borde de la tragedia", detalla la investigadora, que ha trazado un perfil de persona adicta a las compras: mujer, estudiante y con algún tipo de trabajo remunerado. Para miles de adictos a las compras, la Navidad es una red que los atrapa en papel de regalo.La única adicción bien vista por la sociedadEs Navidad: cómprate litros de colonia, aunque no salgas nunca, ropa deportiva, aunque revientes el sofá o equipos de esquí, aunque no sepas lo que es la nieve, lo que sea, ¡es diciembre, así que compra ahora y paga después!, es la tradición navideña, ignora los números rojos, ya pensaremos el año que viene.El 23% de los españoles prevé endeudarse más que nunca esta Navidad, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores que posiciona a España como uno de los países donde más costes asumirán los ciudadanos y dónde habrá, por lo tanto, una mayor subida de precios.Gran culpa de ello la tienen las compras de diciembre. Deloitte especifica que diciembre es el mes con más volumen de compras, acumulando un 53% del total y estas Navidades los españoles estamos dispuestos a gastar más, en concreto, una media de 531 euros, un 20% más que en 2020.Es una tormenta perfecta para las personas que compran compulsivamente porque la familia y la sociedad respalda estas compras. Piénsalo, los Reyes Magos son magos, no responsables de cuadrar las cuentas y eso genera presión en los hogares.La investigación de la UGR alerta que hay síntomas de la adicción a las compras como la ansiedad, la irritabilidad o el malestar. Esos síntomas llevan a buscar un alivio instantáneo que, igual que en otras personas y entornos se traduce en otras adicciones, "se traduce en el deseo de comprar. La compra reporta un alivio inmediato, es por eso que se repite y se vuelve a comprar compulsivamente, aunque sean cosas innecesarias que normalmente generan un endeudamiento que, de nuevo, provoca ansiedad, irritabilidad o malestar"… el ciclo de la adicción.El estudio confirma que la compra compulsiva influye en el cerebro de la misma manera que otras adicciones, generando primero una mayor tolerancia, —"cada vez eres capaz de pasar más tiempo comprando y eso no te satisface"—, además de síndrome de abstinencia y craving (ansia).Si eres empático o amante de llevar la razón: agárrate la carteraEl perfil del comprador compulsivo —mujer, estudiante y con trabajo— cuenta además con rasgos de personalidad sorprendentes, según el estudio de López Torrecillas. Ser sensible en exceso, determinado y tenaz o muy crítico pueden ser también factores de riesgo.El exceso de sensibilidad, ser una persona muy empática "puede llevarte a una continua pérdida de la objetividad y eso genera un estado de emocionalidad frágil y maleable por diversos estímulos exteriores". Si no somos objetivos es más fácil que nos dejemos arrastrar por la magia de la publicidad, algo tan de la Navidad como los villancicos.En el extremo opuesto, las personalidades con un espíritu crítico y retador que ponen todo en tela de juicio también forman parte del grupo susceptible de comprar más de lo que debe. ¿Eres un discutidor empedernido con un razonamiento elevado? Pues tú también, ¡agárrate la cartera!Los motivos que mueven a los compradores compulsivos son aparentemente inconexos con la compra, "unos quieren sentirse felices, dejar atrás la tristeza o encajar con los amigos comprando lo que otros compran". Por otro lado, el análisis no sorprende y repite estereotipos, ellos compran más material deportivo, ellas objetos de decoración, belleza y más tecnología que ellos.Por cierto, la tecnología es también la reina de la lista de la compra navideña, los smartphones representan un 51% de intención de compra y las tablets el 49%. Para que te hagas una idea, Apple calcula que venderá 80 millones de iPhones en todo el mundo solo durante la Navidad.Vuelve, a casa vuelveSí, por muy harto que estés, no solo vuelven los villancicos y los cuñados a casa por Navidad, también vuelve el COVID a lomos de ómicron y eso es otro factor de riesgo para la adicción a las compras.El estudio de la UGR es anterior a la llegada de una pandemia que ha puesto en el foco la salud mental, de hecho, los investigadores alertan de que la pandemia no ha hecho más que agravar profundamente los contextos para desarrollar patologías como la compra compulsiva."Estudiamos todo tipo de adicciones y aunque no tenemos resultados actualizados, sí podemos confirmar que no dejan de crecer alarmantemente", explica la psicóloga. En el caso de las compras, hay un factor especialmente riesgoso, ya que está adicción se potencia junto con otras como la adicción al móvil, a internet y a las redes sociales. "Son tres patologías a las que las personas están expuestas, ya que cada vez vivimos y compramos más a través de la pantalla. Lo que estamos constatando es demasiado".Las compras emergen como otro rostro más de adicciones y desequilibrios emocionales, y más ahora que, en aras del amor familiar y la fraternidad, estamos empujados a comprar. "La recomendación que hacemos los psicólogos es pensar en otro modelo de regalos, cambiar el consumismo con creatividad, regalar tiempo, una actividad, algo hecho con nuestras propias manos… Los niños, por ejemplo, valorarán como regalo el tiempo con los padres, más de lo que los propios padres creen", propone López Torrecillas. Quizás cambiar un costoso juego por un verdadero tiempo de juego, cara a cara en familia, ayude a paliar la adicción a las compras.

