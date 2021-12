https://mundo.sputniknews.com/20211224/un-caro-error-ford-compensara-a-cientos-de-clientes-en-australia-por-unos-folletos-mal-escritos-1119711732.html

Un caro error: Ford compensará a cientos de clientes en Australia por unos folletos mal escritos

Un caro error: Ford compensará a cientos de clientes en Australia por unos folletos mal escritos

La subsidiaria de Ford en Australia perdió varios millones de dólares al lanzar los autos deportivos de serie limitada Mustang Mach 1. Irónicamente, la pérdida... 24.12.2021, Sputnik Mundo

Resulta, que en los folletos de estos automóviles se ofrecían opciones y características que no tienen los autos vendidos en Australia. En particular, se trata del control de crucero adaptativo, la iluminación ambiental en los bolsillos de las puertas, las luces antiniebla LED, los tapetes Mach 1, el sensor de estacionamiento trasero y el diferencial de deslizamiento limitado Torsen.Ford Australia pidió disculpas por la confusión. Además, ofrece a los afectados una gran cantidad de extras, incluido un servicio programado gratuito durante tres años y un evento de día de pista gratuito. Incluso ofrece un reembolso de 4.000 dólares por vehículo, o la opción de devolver el automóvil para recuperar todo el dinero.En total, el plan de compensación de Ford Australia asciende a unos 3,2 millones de dólares. Además, la subsidiaria fue multada con 38.240 dólares por ofrecer características en los folletos del Mustang Mach 1 que no estaban presentes los autos entregados, informa el portal Drive.Aún no está claro por qué existen estas diferencias entre los Mach 1 del mercado estadounidense y los del australiano. Pero con solo 700 unidades disponibles para los compradores australianos, lo más probable es que los clientes que ya compraron uno lo mantendrán a pesar del equipamiento faltante y la posibilidad de recibir un reembolso completo.

