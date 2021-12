https://mundo.sputniknews.com/20211224/tips-para-bajar-el-estres-de-las-fiestas-en-ninos-con-deficit-de-atencion-o-aprendizaje-1119714288.html

Tips para bajar el estrés de las fiestas en niños con déficit de atención o aprendizaje

No todos viven la misma realidad en las fiestas: a muchos niños y niñas que piensan y aprenden de manera no convencional pueden generarles alegría o berrinches... 24.12.2021

Las expectativas generadas por las fiestas, el caos, los viajes y el encuentro con familiares o amigos de la familia no tan cercanos, pueden despertar cierta incomodidad en los niños y niñas con déficit de atención o aprendizaje. Pero incluso, si se está celebrando con tranquilidad en la propia casa, el revuelo y la ilusión pueden desatar las mismas emociones en los niños. A ello se le suma que en estas fechas tienen la presión de "comportarse" en todo momento.Cuando las expectativas y la presión son altas "las decepciones pueden ser particularmente difíciles de manejar", aseguran los expertos de la organización estadounidense Understood, destinada a facilitar información para padres de hijos con dificultades de aprendizaje y de atención.Los niños y niñas pueden expresar impaciencia, impulsividad, fijación, rigidez o inflexibilidad, sobreexcitación, sensibilidad extrema, problemas para interpretar y respetar los sentimientos de los demás.¿Qué hacer si ocurre un estallido emocional?Los expertos de Understood aseguran que es siempre mejor prevenir las crisis, por eso recomiendan hacer un pacto con los niños antes de la festividad, y si se dan situaciones en las que parece que nada funciona para calmarlos, apelar a él. Por ejemplo, pueden acordar que una señal —ya sea una mirada, palabra o gesto— sea el indicador para ayudarlos a darse cuenta de su comportamiento, y que dejen de actuar de esa manera.Si no se calma pese a la señal que usted le hace, puede intervenir y encarar la situación. "Acepte tanto el punto de vista de su hijo, como los sentimientos de la persona que dio el regalo", recomiendan. Por ejemplo, puedes calmarlo diciéndole: "¡Es cierto, tú ya tienes ese juguete!, la tía Ester sabe exactamente lo que te gusta. ¡Gracias, tía Ester!". Luego trate de cambiar de tema de conversación, o distraerlo con algo más.Es importante que los niños sean observados durante las festividades, así podrán conversar con ellos los puntos problemáticos y los logros.Algunas preguntas planteadas por Understood pueden ayudar a los responsables de los niños a planificar las próximas fiestas: ¿Se comportan apropiadamente cuando abren regalos en un grupo pequeño de personas pero no en uno numeroso? ¿Es mejor si reciben varios regalos a la vez o uno por uno? ¿Tu hijo hizo sonreír al abuelo cuando abrió el regalo que le había traído? ¿Ocultó su disgusto cuando el regalo que le dieron no era lo que él esperaba? Elogiarlos por esas buenas actitudes, los motivarán a que los repita.

