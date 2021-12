https://mundo.sputniknews.com/20211224/stoltenberg-pone-en-duda-las-promesas-de-la-otan-de-no-expandirse-hacia-el-este-1119691758.html

Stoltenberg pone en duda las promesas de la OTAN de no expandirse hacia el Este

Stoltenberg pone en duda las promesas de la OTAN de no expandirse hacia el Este

La Organización del Tratado Atlántico Norte nunca ha prometido a Rusia no acercarse hacia sus fronteras, indica el secretario general de la Alianza Atlántica... 24.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-24T04:36+0000

2021-12-24T04:36+0000

2021-12-24T05:00+0000

defensa

rusia

otan

jens stoltenberg

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107216/90/1072169096_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_897b15bea0be697d669f61afb47d319f.jpg

Horas antes, durante su conferencia de prensa anual, el presidente ruso, Vladímir Putin, recordó una vez más que la Alianza había "engañado" a Rusia en numerosas ocasiones. Como ejemplo, apuntó a las "cinco oleadas de ampliación" hacia la frontera rusa, a pesar de las promesas otorgadas a la URSS al término de la Guerra Fría."Lo que importa no es el curso de las negociaciones, sino el resultado. Ni un paso hacia el Este: eso fue lo que nos dijeron en los años 90. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos engañaron. Cinco olas de expansión de la OTAN. En Rumania y Polonia aparecieron los sistemas de misiles. ¿Fuimos nosotros los que nos acercamos? No, ellos vinieron a donde nosotros", recalcó el mandatario ruso.El principal punto de tensión entre Rusia y la OTANLas declaraciones de Stoltenberg y Putin se producen a raíz de las propuestas ofrecidas desde Rusia a Occidente para establecer garantías de seguridad con EEUU y la OTAN por separado. La no expansión de la Alianza Atlántica es uno de los puntos clave de la iniciativa, la cual Moscú ha tachado de "línea roja".El secretario general de la Alianza basa su postura en que "en el tratado fundacional de nuestra organización cualquier país europeo puede convertirse en miembro de la alianza".La posición de Rusia se basa en las promesas orales otorgadas a Mijaíl Gorbachov por el exsecretario de Estado estadounidense James Baker y el exministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania Hans-Dietrich Genscher durante la reunificación de Alemania en 1990. El entonces secretario general de la OTAN, Manfred Woerner, dijo que "El mismo hecho de que estemos dispuestos a no desplegar tropas de la OTAN más allá del territorio de la República Federal [de Alemania] le da a la Unión Soviética garantías de seguridad firmes".Desde entonces, la Alianza Atlántica ha integrado en sus filas a 14 países:

https://mundo.sputniknews.com/20211222/es-una-guerra-hibrida-que-se-vuelve-feroz-la-otan-aumenta-su-capacidad-militar-contra-rusia-1119614838.html

https://mundo.sputniknews.com/20211125/china-y-rusia-preparan-medidas-conjuntas-para-contrarrestar-la-amenaza-militar-de-eeuu-1118623250.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, otan, jens stoltenberg, 🛡️ fuerzas armadas