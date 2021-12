https://mundo.sputniknews.com/20211224/senado-de-mexico-crea-comision-porprobable-abuso-de-autoridad-en-estado-veracruz-1119690693.html

Senado de México crea comisión porprobable abuso de autoridad en estado Veracruz

El legislador José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, legislador de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), fue detenido el miércoles en Veracruz por presunta participación en el homicidio de Remigio Tovar, quien fue candidato de ese partido opositor a una alcaldía de ese estado del sureste del país.Monreal, líder del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien preside la Junta de Coordinación Política en la que participa el senador detenido, anunció la creación de la comisión en la estarán representados todos las bancadas representadas en el Congreso."Manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del estado de Veracruz con fines de persecución política", dijo Monreal al dar a conocer la creación ese esa instancia especial de investigación.Esa medida de Poder Legislativo fue adoptada horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al gobernador de Veracruz, Cutláhuac García, también militante de Morena.Preocupación en el SenadoMonreal expresó que a los senadores de todas las bancadas "preocupa la descomposición política y el probable abuso de poder en que está inmerso Veracruz. Hacemos un llamado respetuoso para que se recomponga el Estado de Derecho y las instituciones de dicha entidad".López Obrador expresó su apoyo tácito a la detención ejecutada por agentes de la fiscalía de Veracruz en una carretera, elogiando la gestión del gobernador García.Sin referirse al senador detenido, agregó que esa entidad, "padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones. Y ese era el principal problema en Veracruz".A su turno, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, dijo que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta "es un preso político" del Gobierno de Veracruz y que la Fiscalía hizo la detención sin respetar la ley.El arresto del senador, que goza de inmunidad parlamentaria que solo puede suprimir el Congreso, fue ejecutada "de manera ilegal porque no hubo procedimiento alguno. El Senado fue vulnerado porque se tenía que hablar a la institución. Se tenía que presentar una solicitud de comparecencia. Es un preso político más del Gobernador de Veracruz", dijo Delgado.López Obrador dijo que el Gobernador de Veracruz sería "incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie".El jefe del Ejecutivo federal aseguró que en este caso "las autoridades que están analizando el asunto resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no solo con apego a derecho sino que se vaya al fondo, que se esclarezcan los hechos, y se resuelva, que haya justicia".Añadió que si las pruebas no son contundentes ni son válidas, "se tienen que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado".El día del asesinato, el 4 de junio de este año —dos días antes de los comicios locales—, el candidato de MC por una alcaldía de Veracruz llegaba a su domicilio, cuando un grupo de civiles armados intentó secuestrarlo, pero fue baleado al oponer resistencia.Días después del homicidio, López Obrador aseguró que uno de los posibles implicados en el asesinato era el jefe de campaña de Remigio Tovar, el líder opositor asesinado.El asesinato de Tovar elevó a 91 el total de políticos muertos en las campañas previas a los comicios legislativos y locales.

