Rusia sigue sin ver disposición de la UE a dialogar sobre las garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no ve a la Unión Europea dispuesta a negociar las garantías de seguridad, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María... 24.12.2021, Sputnik Mundo

"Es necesario que EEUU y sus aliados brinden garantías de que la OTAN no se expandirá y que los sistemas de armas que amenazan a Rusia no serán desplegados cerca de nuestras fronteras. ¿Vemos tal disposición por parte de Bruselas a colaborar con Rusia sobre la base de la igualdad y teniendo en cuenta nuestros intereses legítimos en este asunto? No, por ahora no la vemos", dijo Zajárova.La representante de la Cancillería rusa insistió en que sería en bien de la UE "ayudar a prevenir una mayor degradación de la situación político-militar en Europa, crear requisitos previos para eliminar las líneas divisorias en el continente y asignar recursos para un creativo trabajo conjunto encaminado a fortalecer un único espacio euroatlántico y euroasiático indivisible".El 23 de diciembre, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, aseguró al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que la Unión Europea se implicará en cualquier discusión que Estados Unidos mantenga con Rusia sobre la seguridad en Europa.A la vez, en conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, comunicó que la Unión Europea coordina con sus socios las acciones con motivo de las propuestas de Rusia.El 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores ruso publicó sus propuestas sobre las garantías de seguridad entre Rusia y EEUU, así como con miembros de la OTAN, en las que se estipula, en particular, comprometerse a no emplazar cohetes de alcance medio y corto capaces de alcanzar a la otra parte.Rusia plantea, además, que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, sobre todo de Ucrania.

