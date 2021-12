https://mundo.sputniknews.com/20211224/rusia-impone-multas-record-a-google-y-facebook-por-difundir-materiales-extremistas-1119723557.html

Rusia impone multas récord a Google y Facebook por difundir materiales extremistas

Un tribunal de Moscú impuso multas millonarias a Google y Facebook por no acatar las exigencias de las autoridades rusas de eliminar contenidos extremistas y... 24.12.2021, Sputnik Mundo

La suma de la multa impuesta por el Tribunal del Distrito moscovita de Taganski alcanza los 7.221 millones de rublos (casi 98 millones de dólares) para Google LLC y 1.990 millones de rublos (25 millones de dólares) para Meta Platforms Inc., respectivamente.Ambas compañías son acusadas de no cumplir con las exigencias del Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones (Roscomnadzor). En particular, las plataformas YouTube, Facebook e Instagram no eliminaron materiales considerados de extremistas, que incitan al odio religioso, ofenden la fe de los creyentes, proclaman abiertamente la destrucción del Estado, promueven el consumo de drogas o instruyen sobre la fabricación de armas.Hasta el momento, estas son las multas más grandes impuestas en Rusia a redes sociales. Según el propio organismo regulador, solo en octubre Google no eliminó alrededor de 2.600 materiales prohibidos. Según el Código Administrativo ruso, en caso de que las compañías no acaten la decisión del tribunal, se les puede imponer una segunda multa equivalente a un 5-10% de sus ingresos anuales en el país.Ahora las compañías tienen hasta 60 días para pagar la multa o bien apelar la decisión del tribunal moscovita. En caso de una evasión, se impondrá otra multa administrativa del doble de la cuantía.Impunidad de los gigantes tecnológicosEl principal obstáculo para que las grandes transnacionales cumplan las normas nacionales es que en su mayoría no tienen entidad legal en el país.Para hacer cumplir la ley en el ciberespacio, Rusia recientemente aprobó la llamada ley de aterrizaje, según la cual, a partir del 1 de enero del 2022, los gigantes de telecomunicaciones con una audiencia nacional de más de 500.000 usuarios deberán abrir una sucursal en el territorio nacional o tener un representante legal.De lo contrario, las autoridades rusas podrán tomar medidas como:En marzo del 2021, Roscomnadzor ralentizó la velocidad de acceso a Twitter debido a que esta plataforma tampoco eliminó contenido prohibido en Rusia. Ya para mayo se restableció parcialmente el acceso luego de que la red eliminara más del 90% de los materiales prohibidos.

