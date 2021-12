https://mundo.sputniknews.com/20211224/rusia-califica-de-infundadas-las-acusaciones-de-eeuu-de-violar-las-normas-de-la-omc-1119697380.html

Rusia califica de infundadas las acusaciones de EEUU de violar las normas de la OMC

Rusia califica de infundadas las acusaciones de EEUU de violar las normas de la OMC

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de Estados Unidos de que Rusia, supuestamente, violó las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no tienen... 24.12.2021, Sputnik Mundo

Señaló que la presunta violación de las normas de la OMC por Rusia, según EEUU, "priva a los empresarios estadounidenses de una competencia justa" y los pone "en condiciones económicas menos favorables".La portavoz condenó estas declaraciones e indicó que EEUU, un país que impuso sanciones unilaterales a varios países, se niega a emitir visados a operadores económicos, deportistas y participantes de programas culturales, no tiene derecho a hacerlas.De acuerdo con el nuevo informe anual sobre el cumplimiento de las normas de la OMC por Rusia, emitido por la Oficina de Representante Comercial de EEUU el 21 de diciembre, Moscú no solo viola los principios de no discriminación, economía transparente y competición justa, sino también amplía el control estatal sobre la economía rusa bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19.Además, según el informe, Rusia mantiene "restricciones de importación" en el sector de la agricultura y aplica "estrategias de sustitución de las importaciones para el sector TI".La Oficina de Representante Comercial de EEUU informó asimismo que continuará "trabajando con socios afines y usando las herramientas de la OMC para hacer rendir cuentas a Rusia por su comportamiento en el sistema de comercio multilateral".

