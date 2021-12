https://mundo.sputniknews.com/20211224/persiste-bloqueo-a-camioneros-bolivianos-en-frontera-de-chile-1119720237.html

Persiste bloqueo a camioneros bolivianos en frontera de Chile

LA PAZ (Sputnik) — Decenas de camiones bolivianos en ruta hacia el norte de Chile siguen detenidos en la frontera altiplánica, pese a un acuerdo entre La Paz y... 24.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

chile

Según el reporte, hay al menos 200 camioneros bolivianos bloqueados en el paso fronterizo Tambo Quemado-Chungara, en la ruta entre La Paz y el pureto de Arica, y no había datos de los transportistas afectados en el paso Pisiga-Colchane de otra ruta entre ambos países.La Cancillería de La Paz dijo el 22 de diciembre que se había resuelto el problema que obstaculizaba desde inicios de diciembre el tránsito internacional, a causa de discrepancias en los resultados de pruebas de COVID-19 realizadas en ambos lados de la frontera.Pero tras el reporte oficial de una progresiva normalización del transporte de y hacia los puertos chilenos, resurgieron denuncias de transportistas de que el problema persistía.Los transportistas contactados por El Deber citaron que en las últimas 24 horas unos 195 camioneros bolivianos con pruebas negativas de COVID-19 fueron rechazados en Chile tras dar positivo en nuevos tests hechos en ese país.Radio Fides reportó por su parte que, tras fracasar en su intento de ingresar a Chile, los transportistas bolivianos quedaban prohibidos de cruzar la frontera durante dos semanas.El acuerdo anunciado el miércoles por la Cancillería preveía la instalación de nuevos puestos de diagnóstico en ambos lados de la frontera, pero no estaba confirmado cuándo se aplicaría esa medida.Los camiones son el medio de transporte más utilizado por los exportadores bolivianos para llevar productos no minerales a los puertos chilenos de Arica, Iquique y Antofagasta, desde donde son despachados a ultramar.

bolivia

chile

