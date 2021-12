Monreal acude a Veracruz a visitar a secretario técnico del Senado acusado de homicidio | Video

"Es 24 de diciembre, pero siempre he dicho que a mí me llama ser el hombre del deber y no del placer y hoy vengo por un deber moral con la gente de Veracruz, vengo a cerrar filas con los pobres, con los humillados, con las familias de los que están detenidos injustamente", aseveró Monreal, quien incluso se disculpó con su familia por no estar en esta significativa fecha.