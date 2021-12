https://mundo.sputniknews.com/20211224/mexico-se-rebela-contra-la-pandemia-y-vive-con-entusiasmo-sus-fiestas-de-fin-ano-1119721068.html

México se rebela contra la pandemia y vive con entusiasmo sus fiestas de fin año

Las tradicionales posadas, pastorelas, y piñatas vuelven a reunir a familias mexicanas, cuando la mayoría de los semáforos epidemiológicos están en verde en los 32 estados, color que representa mínimo riesgo de contagios de coronavirus en casi todos los estados del país.En las plazas han vuelto los juegos pirotécnicos y fueron autorizadas las "Posadas".Esas representaciones de teatro popular representan desde hace siglos la peregrinación de la Virgen María en busca de refugio, antes del nacimiento de Jesús de Nazaret.También fueron autorizadas "Pastorelas" representaciones de teatros populares que recrean la veneración de los pastores que se anticiparon a los tres "Reyes Magos", que visitaron al Jesús recién nacido, según la tradición católica.Verbena popularPero la más notable festividad ha sido la "Verbena Popular" organizada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.En plena plaza central del Zócalo, corazón de la capital frente a la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional -residencia presidencial- fue instalada una feria que esta semana atrajo a multitudes.Las rutinas del encierro han sido conjuradas con actividades recreativas, juegos mecánicos, y eventos de entretenimiento cultural y educativo.El Gobierno capitalino convoca a la fiesta: "En el corazón de la Capital Cultural de América, celebramos la llegada de la Navidad. ¡Disfruta de la #VerbenaNavideña en el Zócalo!".La pandemia amenazaEn la víspera de la Navidad se sumaron casi 150 decesos de pacientes de COVID-19, para un total que se acerca a las 300.000 personas fallecidas en toda la pandemia; y más de 3.000 nuevos contagios, elevan la cifra a casi cuatro millones de infectados en dos años.No obstante, el Gobierno decidió hacer a un lado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la propagación de la nueva variante ómicron del coronavirus, a pesar de las protestas de los partidos mexicanos de oposición.La OMS recomendó "cancelar o posponer los eventos decembrinos" ante el repunte de contagios de esa nueva variante, que llegó desde Sudáfrica a Europa y América.Esa variante ya está presente en el país latinoamericano con una treintena de contagios confirmados.Sheinbaum fue tajante para zanjar la polémica: "No habrá suspensión de actividades y, como siempre, vamos a ser muy responsables. En caso de que veamos que aumentan los contagios, hospitalizaciones, daremos todas las orientaciones a la población".El anuncio de la vacunación permanente de jóvenes de 15 a 18 años y la aplicación de refuerzos a los adultos mayores de 60 años, acompañó el anuncio de las festividades.Una par de cifras respalda la confianza de los capitalinos: el 100% de la población adulta de la megalópolis ya fue vacunada, y 90% de los nuevos contagios son personas no vacunadas, y en su mayoría no padecen enfermedad grave."Está demostrado que está tercera dosis ayuda, también, a evitar que, en caso de un contagio, la enfermedad sea menos grave" dijo la gobernante, abiertamente favorita de López Obrador a la candidatura presidencial oficialista hacia 2024.Tregua de Año NuevoLos franciscanos encontraron otro espacio de evangelización en los nueve días de rezos por el "novenario del Niño Dios".El fervor que provocó entre las comunidades indígenas llevó a eliminar la solemnidad religiosa y se convirtieron en las fiestas mexicanas más esperadas cada fin de año.López Obrador fue mesurado al convocar a las festividades anuales, sobre todo en las "posadas navideñas".El presidente pidió mesura en su convocatoria, pero confesó que le da "mucho gusto" ver el ánimo festivo de los capitalinos frente al Palacio Nacional.Rogó a la población festejar con cautela: "Hagámoslo con cuidado, pero sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, es muy importante vernos".Las celebraciones llevaron al jefe de Estado a sacar su bandera blanca y cesó por unos días la pugnacidad de sus discursoEn tono conciliador, casi religioso, expresó desde su tribuna: "Que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor".Exhortó a manifestar esa actitud "con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos. Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar".Aunque la lista de desacuerdos en el horizonte político es larga, la tregua ha sido declarada.

