Medusa, ¿eres tú? Una mujer usa una serpiente para atar el pelo

Parece que esta mujer no solo no tiene miedo a las serpientes, sino que incluso tiene una como mascota 'con funciones prácticas'. 24.12.2021, Sputnik Mundo

💢 insólito

📹 videoclub

serpientes

Un video viral, captado por un testigo, muestra a una mujer visitando un centro comercial con una serpiente en su moño. Sin embargo, el espeluznante look pasa desapercibido, pues nadie se da cuenta de que es un reptil y no un extravagante coletero.Pero pese a su aspecto amenazante, en realidad no es tan peligroso. A juzgar por las imágenes, se trata de una pitón que no es venenosa ni representa un peligro real para las demás personas.¿Qué te parece este look? ¿Te atreverías a acercarte a una Medusa así? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

