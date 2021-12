https://mundo.sputniknews.com/20211224/los-simpson-lo-hicieron-de-nuevo-predijeron-el-regreso-de-matrix-1119703125.html

'Los Simpson' lo hicieron de nuevo: predijeron el regreso de 'Matrix'

'Los Simpson' lo hicieron de nuevo: predijeron el regreso de 'Matrix'

A los guionistas de 'Los Simpson' a menudo se les llama 'viajeros del tiempo', pues en varias ocasiones predijeron importantes acontecimientos como el brote... 24.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-24T14:19+0000

2021-12-24T14:19+0000

2021-12-24T14:19+0000

estilo de vida

💢 insólito

matrix (trilogía)

los simpson

series

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1119703065_0:0:1977:1112_1920x0_80_0_0_cb8250dd0f205e74c92b7149b9b8309e.jpg

Así, en una de las escenas del episodio The Ziff Who Came to Dinner (titulado El Ziff que viene a cenar en España y Artie Ziff viene a cenar en América Latina) se puede ver un cartel con la imagen de Neo vestido con un gorro de Papá Noel:Paradójicamente, la nueva película de la saga, Matrix: Resurrections, se estrenó en vísperas de la Navidad en la mayoría de los países. Se podría suponer que los creadores del episodio —que vio la luz en marzo de 2004— hicieron una broma sobre las primeras tres entregas de la franquicia. Pero sus fechas de estreno no tenían nada que ver con la Navidad: llegaron a los cines el 31 de marzo de 1999, el 15 de mayo de 2003 y el 5 de noviembre de 2003, respectivamente.La nueva entrega de Matrix, dirigida por Lana Wachowski, narra las nuevas aventuras de Thomas Anderson (Neo), un célebre diseñador de videojuegos que está trabajando en una nueva obra ambientada en el universo de Matrix. Si bien no recuerda nada de su vida en el mundo simulado, sospecha que podría padecer un trastorno psicótico, pues a veces le parece que él mismo vive en una simulación. Finalmente, vuelve a conocer a Trinity y Morfeo.

https://mundo.sputniknews.com/20211206/warner-bros-lanza-un-nuevo-trailer-de-matrix-resurreccion--video-1119034268.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, matrix (trilogía), los simpson, series