"La desigualdad es necesaria": polémico mensaje navideño del magnate Ricardo Salinas Pliego

El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego aprovechó el 24 de diciembre para asegurar que la desigualdad es necesaria para que la sociedad avance. 24.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

twitter

ricardo salinas pliego

méxico

A través de su cuenta de Twitter, y acompañado de una foto de una jauría de lobos, el dueño de Grupo Salinas compartió lo que piensa respecto a lo que cree necesario para que una sociedad prospere.Según Salinas Pliego, la igualdad "no sólo es inevitable, sino es necesaria para el progreso de la sociedad", pues, advirtió, los "Intentos de transformar a la sociedad" para que quepan en un solo molde inevitablemente llevan a la tiranía.Sus tres regalos para NavidadEn un video también publicado en sus redes sociales, Ricardo Salinas celebró la decisión de haber tomado el control de sus redes sociales, hace aproximadamente año y medio.Asimismo, aprovechó para dar "tres regalos" a sus seguidores, los cuales consistieron en tres consejos.Lo primero que recomendó el multimillonario mexicano fue alejarse de "los envidiosos y de la envidia" porque no deja "nada bueno" y es mejor "alegrarse del éxito de las demás personas", pues "se vive mejor".El segundo consejo del empresario fue alejarse del dinero FIAT, es decir, del papel moneda, pues sin importar si son pesos, dólares o euros, "todos son el mismo cuento", por lo que sugirió invertir en bitcoin.Por último, Salinas Pliego recomendó creer en uno mismo, pues "la fuerza interna que uno tiene para lograr que se realicen sus ideales es tremenda"."Y un final consejo: sigamos luchando todos por la libertad, porque sin libertad no hay innovación, y sin innovación nos vamos a quedar todos en la miseria, y eso no lo queremos. Luchemos por países libres con mucha innovación, con mucha competencia, donde haya prosperidad para todos. Ese es mi mejor deseo", concluyó el empresario.

méxico

twitter, ricardo salinas pliego, méxico