Hace 7.000 años ya se tomaba cerveza, en Israel

Hace 7.000 años ya se tomaba cerveza, en Israel

TEL AVIV (Sputnik) — Arqueólogos israelíes sugieren que el primer vestigio de consumo social de cerveza en el Oriente Medio se encuentra en la zona de Tel... 24.12.2021

Se sabe que la cerveza era una bebida usada en tiempos remotos en ceremonias y rituales con finalidad religiosa, sin embargo, lo que tiene de peculiar este descubrimiento, según los arqueólogos, es que se trata del primero que demuestra que también era concebida como bebida social en la región del Levante, antes de la aparición y rápida propagación del alcohol en la Edad del Bronce, esto es, más o menos en 3.300 a.C.Un equipo de investigadores del departamento de Arqueología de la Universidad de Haifa encontró restos de almidón en granos de trigo y cebada, en una antigua alfarería, que databan de la Era Calcolítica, lo que significa de 5.000 a.C. aproximadamente, o el período comprendido entre el Neolítico y la Edad de Bronce.Cuando estudiaron el almidón bajo el microscopio, observaron que mostraba señales de fermentación, lo que no dejaba duda: era usado en la producción de alcohol.No un poblado cualquieraUno de los investigadores, Danny Rosenberg, señaló en un comunicado de la universidad que, aún antes de encontrar pruebas de la producción de cerveza, habían concluido que Tel Tsaf era un lugar próspero.Y agregó que es fácil imaginar a los miembros de la comunidad de Tsaf, en rápida evolución, celebrando eventos a gran escala, con gran cantidad de comida y bebida consumida en un contexto social, de modo que la cerveza ya no estaría limitada al ámbito ceremonial.Rosenberg también trazó el origen de la producción de cerveza en la zona en un estudio previo, de 2014, en el que concluyó que, efectivamente, en una localidad del Monte Carmelo, llamada Natufian, se producía cerveza hace unos 14.000 años, pero en ese caso solo con finalidad ritual.El arqueólogo señaló que, sin contar con estos dos estudios, el actual de 2021 y el anterior de 2014, no se han encontrado pruebas del consumo de cerveza en la región antes de la Edad de Bronce.La comunidad de Tel Tsaf es la única conocida en la región que se puede datar a la Era Calcolítica, que fue un período de transición de sociedades pequeñas y agrarias a sociedades mayores que construían ciudades más complejas y grandes.Por eso encaja que, como parte del desarrollo y la revolución del momento, el consumo de una bebida no esencial, tal vez considerada un lujo o respetada como exclusiva a un ámbito religioso por los efectos que produce, se generalizase, rompiendo varias barreras, difíciles de ser rotas en sociedades más inmovilistas.Cerveza vieja compañera de la humanidadSegún el arqueólogo, la producción y consumo de cerveza probablemente fuera un fenómeno continuo desde que se descubriera en el Monte Carmelo su producción ceremonial de hace 14 milenios, sin embargo, al tratarse de restos orgánicos que se descomponen con el tiempo, es difícil encontrar pruebas fehacientes de ello.Y, precisamente, por lo difícil de rastrear, los arqueólogos no están seguros de si los restos de cerveza encontrados en Tel Tsaf se producían regularmente o solo de manera ocasional para grandes eventos sociales.Lo que sí sugiere la arqueología es que el alcohol ha jugado un papel importante en la evolución de los seres humanos desde el principio de nuestros tiempos, como seres sociales que encontraban (y siguen encontrando) placentero y socialmente beneficioso sentarse alrededor del fuego compartiendo comida y bebida.Es más, una de las teorías no rebatidas, sobre la historia humana que, por ejemplo, se puede leer en el libro de Mark Forsyth Una historia corta de la borrachera, es que no empezamos a cultivar porque necesitábamos alimento (ya que había mucha comida en los alrededores) sino que comenzamos a plantar porque queríamos intoxicarnos con alcohol.

