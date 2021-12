https://mundo.sputniknews.com/20211224/esta-occidente-incitando-a-ucrania-en-busca-de-nuevos-conflictos-armados-1119708679.html

¿Está occidente incitando a Ucrania en busca de nuevos conflictos armados?

¿Está occidente incitando a Ucrania en busca de nuevos conflictos armados?

Los países occidentales vuelven a amenazar supuestamente a Rusia con sanciones y Ucrania desea entrar en la OTAN y provocar nuevos problemas graves

En su comentario a Sputnik el director hizo alusión a las palabras del presidente ruso Vladímir Putin, que durante su conferencia anual afirmó que “Rusia no puede ser derrotada, sólo puede ser desmoronada desde dentro”."Parece que la actual administración estadounidense ha rechazado por completo, o en gran medida, el intento de la administración del expresidente Donald Trump de poner en práctica la idea del acercamiento a Rusia. Pero, de hecho, han provocado un acercamiento entre Rusia y China en varios frentes, porque también se están imponiendo sanciones contra China. Rusia no tiene más remedio que seguir defendiéndose", dijo Djurkovic.En su opinión, la agenda actual se reduce a las amenazas para el funcionamiento y la seguridad de Rusia: le amenazan con guerra y la ponen en una situación similar, en la que estaba antes de la Segunda Guerra Mundial.Al ser preguntado si la declaración de amistad entre Rusia y China hecha por Putin podría haber frenado la intención de Ucrania de ser miembro de la OTAN y también de acumular tropas en la frontera ruso-ucraniana, Djurkovic opinó que bajo el mandato de Joe Biden EEUU volvió a la política de los años 90 y trató de involucrarse en conflictos en todas las partes del mundo, mientras los países occidentales están incitando a los ucranianos."Al fin y al cabo, no estamos en la década de los 90, pero me temo que todavía hay muchos exaltados en Occidente que están dispuestos a entrar en conflicto porque creen que es en interés de todo el mundo. Pero hay otra cosa: la salida de Angela Merkel. Lo que ahora tenemos en su lugar es a Annalena Berbock con su política muy problemática, que junto con los diversos planificadores del Departamento de Estado pueden realmente llevar este conflicto más allá de lo aceptable en las relaciones internacionales y provocar otro conflicto. Es decir, dedicarse a incitar a los ucranianos", concluye el experto.

