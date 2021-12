Lamentablemente, los planes nunca se cumplieron. Evidentemente, la idea de un ballet en honor a la Revolución francesa no fue aprobada por el Ministerio de la Corte , del que Vsévolozhski dependía directamente. La escala de las próximas visitas diplomáticas francesas no era lo suficientemente alta como para preparar una gran representación: el líder francés solo visitó San Petersburgo en 1897.



El plan del director no se llevó a cabo y hubo que abandonar muchas decisiones. De hecho, las únicas referencias a la Revolución francesa en el ballet fueron el vestuario de Les Incroyables y la melodía reelaborada de ¡Bon voyage, Monsieur Dumollet!