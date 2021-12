https://mundo.sputniknews.com/20211224/diogenes-armatus-asi-es-la-nueva-especie-de-cangrejo-ermitano-descubierta-en-cadiz--video-1119669765.html

'Diogenes armatus': así es la nueva especie de cangrejo ermitaño descubierta en Cádiz | Vídeo

'Diogenes armatus': así es la nueva especie de cangrejo ermitaño descubierta en Cádiz | Vídeo

Su nombre hace referencia a las espinas que presenta en sus pinzas. Este descubrimiento logra poner de manifiesto la presencia de tres especies diferentes que... 24.12.2021

Los manuales de carcinología, la rama de la biología que estudia los crustáceos, desde hace pocos días cuentan con una nueva especie. Se trata de la especie del cangrejo Diogenes armatus de la que tan solo se conoce que habita en la zona de Cádiz y sur de Portugal, con registros aislados en varias zonas del Mediterráneo como Córcega y la costa tunecina.Su nombre hace referencia a las espinas que presenta en sus pinzas. Lo curioso es que no solo se ha hallado esta nueva especie, también otra denominada Diogenes curvimanus, que había permanecido oculta para la ciencia hasta ahora. Esta especie de cangrejo es muy frecuente a lo largo de las costas peninsulares. Posee un comportamiento característico, ya que tiende a enterrarse en el sedimento durante el día buscando protección.Fueron los estudios morfológicos y de ADN de numerosos ejemplares considerados previamente como pertenecientes a la especie Diogenes pugilator, los que pusieron de manifiesto la presencia de al menos tres especies diferentes catalogadas bajo el mismo nombre.A raíz de este estudio, publicado online en la revista Zoological Journal of the Linnean Society, se ha podido esclarecer la verdadera identidad de la especie Diogenes pugilator, y reescribir su morfología, evitando así futuras confusiones. Asimismo, este hallazgo se enmarca en un estudio más amplio sobre los cangrejos ermitaños de la península ibérica.Con esta nueva especie se eleva a 46 el número de cangrejos ermitaños que se encuentran en aguas de la península y, dado que estudio sigue en marcha, se esperan más descripciones de nuevas especies en base a datos preliminares de otros ejemplares.

