China saluda la visita de delegación del Comité Olímpico Nacional japonés a los JJOO 2022

PEKÍN (Sputnik) — China saludó la decisión de Japón de enviar a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 a representantes del Comité Olímpico Nacional nipón (CON)... 24.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-24T11:33+0000

2021-12-24T11:33+0000

2021-12-24T11:44+0000

internacional

⚽ deportes

china

japón

tokio

asia

juegos olímpicos

"China da la bienvenida a la visita de representantes del Comité Olímpico Nacional japonés, otras partes interesadas y atletas japoneses para participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín", dijo Zhao ante la prensa.El secretario general del Gobierno nipón, Hirokazu Matsuno, anunció previamente que Japón tenía la intención de enviar al jefe del CON y la directora del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio a los JJOO de invierno 2022.La semana pasada los medios filtraron información de que Japón podría apoyar a los países occidentales en su decisión de montar un boicot diplomático a los JJOO en la capital china.Los funcionarios japoneses, incluido el primer ministro Fumio Kishida, prometieron tomar la decisión de unirse al boicot o no en "el momento adecuado".La indecisión de Japón es porque China apoyó las olimpiadas de Tokio en los momentos más difíciles de la pandemia, incluso cuando la propia población japonesa estaba en contra de celebrarlas.Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022, y los Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo. China abrirá las Villas Olímpicas a partir del 27 de enero para recibir a atletas de otros países.El 6 de diciembre, Estados Unidos confirmó que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos, aunque destacó que el boicot diplomático no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.Países como Australia, Reino Unido y Canadá se unieron al boicot.

china

japón

tokio

asia

