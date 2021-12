https://mundo.sputniknews.com/20211224/amplia-vacunacion-y-conciencia-colectiva-las-claves-de-mexico-frente-al-covid-19-1119720789.html

Amplia vacunación y conciencia colectiva: las claves de México frente al COVID-19

Tras dos años de pandemia del nuevo coronavirus, los países con el mayor nivel de pobreza extrema entre la población, México entre ellos, mantuvieron...

2021-12-24T21:04+0000

2021-12-24T21:04+0000

2021-12-24T21:06+0000

américa latina

💗 salud

pandemia

coronavirus

💬 opinión y análisis

sociedad

Al inicio de la pandemia, la perspectiva más difundida por los medios de comunicación concentrados en México apuntaba a que el país —como otros latinoamericanos— sufriría una mortandad peor que los países occidentales, "cosa que a dos años no ocurrió", según comentó el Doctor en matemática, Gustavo Cruz Pacheco, profesor titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional de México (UNAM) a Sputnik.Para analizar esta situación, propuso atender dos parámetros:1. Las personas fallecidas en cada país, medidas por millón de habitantesHay una trampa de percepción al comparar las cifras totales de personas fallecidas en cada país, tras haber contraído la enfermedad provocada por el SARS CoV-2, porque se deja fuera de la ecuación al tamaño y la densidad poblacional de los mismos, algo que es tremendamente variable a nivel global."Cuando uno ve a los muertos por millón de habitantes, una cifra que ilustra mejor qué es lo que está sucediendo, México se mantuvo alrededor del veinteavo lugar y se ha mantenido debajo de Reino Unido, Italia y EEUU. Ahora ya se han emparejado entre todos, pero en un país tan pobre como el nuestro, eso es un cierto logro", apuntó el científico.Cuando se revisan los fallecimientos por millón de habitantes, efectivamente México ocupa el lugar 25, por detrás de otros países latinoamericanos como Perú, Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos que tienen índices más altos y una gran cantidad de países europeos: Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Montenegro, Macedonia del Norte, Moldavia, Georgia, República Checa, Rumania, Croacia, Eslovaquia, San Marino, Armenia, Eslovenia, Lituania, Bélgica, Polonia, Ucrania y Letonia.Pegados a México en porcentaje de fallecidos por millón de habitantes están Paraguay, Italia, Reino Unido, Túnez y Rusia.China tiene la proporción de fallecidos por millón de habitantes y de personas contagiadas con COVID-19 más bajas del mundo.2. El porcentaje de población adulta que ha sido vacunadaEl segundo parámetro que el científico señaló como interesante para medir la respuesta de los distintos países ante la pandemia, es el porcentaje de su población adulta que ha sido vacunada, algo que se hace de manera voluntaria a nivel global.Cruz Pacheco apuntó que es importante considerar que, en este punto, México también ha tenido "un cierto logro", dado el alto porcentaje de gente joven dentro de su población total. A diferencia de los países europeos, cuya población joven es muchísimo más pequeña que en la mayoría de los países latinoamericanos (salvo Uruguay), esa juventud baja el porcentaje total de la población vacunada en México.La proporción de los menores de edad en México ocupa un tercio de la población total, ubicándose alrededor del 30 a 33% que al ser una franja etaria aún no ha sido vacunada, hace que el porcentaje total de vacunación de México muestre que globalmente apenas supere el 50%.Sin embargo, cuando se aísla del total a la población joven que no ha sido vacunada, México sube a porcentajes de vacunación bastante mayores que lo que indica el promedio, llegando al 85% de su población adulta.Por ejemplo, en la capital mexicana, la proporción de adultos vacunados supera el 95% cuando en Alemania, este porcentaje de adultos vacunados oscila entre el 70 y 75% a nivel global."En Europa hubo una resistencia a la vacunación que en México no se vio", apuntó el experto. Ahora, ¿por qué sucedió esto?Conciencia comunitaria y crisis democráticaEl científico que ha estudiado de cerca el comportamiento del nuevo coronavirus, así como tuvo participación en el equipo que atendió en México a la pandemia de la influenza H1N1, en el año 2009, explicó a Sputnik que "cuando se da una situación de esta naturaleza y estamos en los brotes grandes y los hospitales se saturan, es difícil decir qué parte se debe al Gobierno y qué parte se debe a la gente".Sin embargo, el componente voluntario de la vacunación permite tener un horizonte social más definido que, en México, reveló que la gran mayoría de la población no ha tenido reticencias en aplicarse la vacuna que le toque, en el momento en que le toque."En México, la mayoría de los adultos se han vacunado pero es sorprendente que en países como Alemania, donde tiene vacunas suficientes, la gente no se quiere vacunar. Tengo amigos europeos y les enviaba fotos de las protestas de aquí, que eran reclamando que no había suficientes vacunas, no rechazándolas", explicó el matemático.En su análisis estos indicios pautan "un cierto logro" del país pero, ¿a qué se deben?El Doctor Cruz Pacheco respondió que por un lado, en México no hay grupos antivacunas organizados que hagan contracampañas de salud; además existe una amplia tradición de vacunación pública de décadas, asociada a los centros educativos como puntos de vacunación de la niñez.Pero además, en su análisis, el científico apuntó a un elemento más sutil, que tiene que ver con la educación:"La proporción de gente escolarizada en EEUU y Europa es mucho más grande que en Latinoamérica, y sucede una cierta tragedia, porque esta gente con estudios tiene la impresión de saber, sin saber: es incapaz de ver su propia ignorancia y se siente en capacidad de juzgar que la vacuna no le conviene", sostuvo.En cambio en México, aunque hubo reticencias iniciales, cuando la gente vio que sus familiares y vecinos se vacunaban y no les pasaba nada, admitían vacunarse."En mi análisis personal, creo que la pandemia ha mostrado un fracaso tremendo de la democracia de Occidente, porque trajo más brotes que en Asia, argumentando poner la libertad individual ante todo, algo que es una estupidez completa cuando a tu alrededor la gente se está muriendo. En Asia y América Latina, la gente fue más capaz de darse cuenta que estábamos frente a una emergencia, haciendo primar el bienestar común que el individual", concluyó.

