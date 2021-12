https://mundo.sputniknews.com/20211224/accion-nacional-denuncia-a-morena-por-influyentismo-en-la-ciudad-de-mexico-1119703749.html

Acción Nacional denuncia a Morena por influyentismo en la Ciudad de México

Acción Nacional denuncia a Morena por influyentismo en la Ciudad de México

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México presentó una denuncia por tráfico de influencias y uso ilegal de atribuciones en contra de funcionarios... 24.12.2021, Sputnik Mundo

Lo anterior, luego de que se revelara una supuesta red de nepotismo en diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de México en la que estarían involucrados familiares del secretario de Gobierno, Martí Batres.El presidente del Acción Nacional en la CDMX, Andrés Atayde, acusó a los morenista de ser "una auténtica banda, una mafia de influyentismo" que no practica la honestidad que presume."Es una auténtica banda, una mafia de influyentismo, de nepotismo y justamente el PAN en la CDMX viene a señalar lo que supuestamente tanto presume Morena que es la honestidad, la no corrupción, venimos a demostrar justamente lo contrario", afirmó el líder blanquiazul.Por su parte, el coordinador de la bancada panista en el congreso local, Christian von Roerich, afirmó que desde que Morena perdió las últimas elecciones intermedias han emprendido campañas de difamación en contra del PAN."No vamos a permitir que el Gobierno de Morena utilice las instituciones del estado, de procuración de justicia con venganza política porque nos quieren amedrentar, difamar y sembrar pruebas, denuncias y carpetas de investigación porque justamente no quieren que la oposición, en este caso el PAN, siga hablando de la verdadera corrupción de este gobierno y de Morena", declaró.Por ello, solicitaron a la fiscal Ernestina Godoy atender la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por tráfico de influencias."Nosotros no vamos a callarnos, somos por excelencia la principal fuerza de oposición en la capital del país y esto que está intentando hacer el gobierno, Morena, en el PAN de la CDMX junto con nuestros diputados lo vamos a denunciar", aseveró Atayde.Entre los morenistas denunciados están: secretario de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; la secretaria de Administración y Finanzas Luz Elena González Escobar; las alcaldesas de Iztapalapa y Milpa Alta, Clara Marina Brugada Molina y Judith Vanegas Tapia, respectivamente; los alcaldes de Iztacalco y Gustavo A. Madero, Raúl Armando Quintero Martínez y Francisco Chiguil Figueroa, respectivamente; la exdelegada de Cuauhtémoc y exdiputada Federal, Dolores Padierna Luna y el exalcalde de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez

