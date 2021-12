https://mundo.sputniknews.com/20211223/uruguay-el-rezagado-de-sudamerica-que-paso-a-la-vanguardia-contra-covid-19-1119655167.html

Uruguay: el rezagado de Sudamérica que pasó a la vanguardia contra COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay fue uno de los últimos países de Sudamérica en recibir dosis de vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero pasado, pero casi... 23.12.2021, Sputnik Mundo

En los dos primeros meses de este año eran muchas las críticas desde la oposición al Gobierno de Luis Lacalle Pou por lo que calificaba como demora en la llegada de vacunas contra el COVID-19 al país, ya que casi todas las naciones vecinas habían recibido dosis.En febrero pasado, el expresidente José Mujica (2010-2015), del opositor partido Frente Amplio (FA, centro-izquierda), dijo en su audición de la radio local M24 que Uruguay "se durmió", "se confió" y se demoró en la compra de las vacunas y que "casi seguramente" va "a ser el último país de Sudamérica que empiece a vacunar".El 24 de diciembre de 2020, Mario Bergara, actual senador del FA y exministro de Economía, publicó en Twitter: "Es imprescindible que se explique a la población el retraso en el proceso de obtener las vacunas para el COVID-19. Ya hay muchos países que han iniciado la vacunación. ¿Y Uruguay por qué no? ¿Desidia? ¿Poco apego? ¿O simplemente improvisación?".Consultada por la Agencia Sputnik, la senadora oficialista Carmen Asiaín, vicepresidenta de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que "desde el punto de vista médico-científico la vacunación no podría haberse empezado antes, pues no estaban aún aprobadas las vacunas".Incluso opinó que si el país hubiese estado sujeto "solo al mecanismo COVAX no se habría podido alcanzar el éxito que se alcanzó. Y si se pudo fue debido a gestiones y negociaciones entabladas de forma bilateral y directamente con los proveedores de las vacunas".Uruguay hizo un acuerdo con el COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero las vacunas a través de ese medio demoraron más de lo previsto, por lo que el Gobierno hizo acuerdos bilaterales con el laboratorio chino Sinovac y con la farmacéutica estadounidense Pfizer para agilizar el arribo de las dosis.Comienzo de la vacunaciónLas primeras vacunas llegaron a Uruguay el 25 de febrero pasado. Se trató de un lote de 192.000 dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, y el 1 de marzo comenzó la inoculación en el país.En la región todos ya habían empezado a vacunar: Argentina había comenzado a fines de diciembre de 2020, Brasil en enero pasado, Chile el 3 de febrero de 2021 y Paraguay a mediados de febrero de este año.Sin embargo, en la actualidad Uruguay es uno de los países de la región con más población vacunada contra el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19.En octubre pasado, la OPS informó en un comunicado que un 39% de la población de América Latina y el Caribe ya cuenta con esquema completo de vacunación contra el COVID-19.No obstante, a nivel de cada país existen grandes diferencias.Según datos del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, en este país se ha vacunado a casi el 80% de la población con una dosis, más del 75% con las dos y el 40% con tres vacunas.La senadora Asiaín, del oficialista Partido Nacional (centroderecha), dijo a esta agencia que el plan de vacunación contra el COVID-19 de Uruguay "es ejemplo en el mundo", no solo por la cantidad de población vacunada hasta el momento sino por el plan llevado adelante.Uruguay se convirtió en junio pasado en uno de los primeros países de Sudamérica en vacunar a adolescentes de entre 12 y 18 años.Además, actualmente Uruguay da la oportunidad a los turistas que lleguen al país a que se vacunen contra el COVID-19 durante sus vacaciones.Asimismo, antes del inicio de las clases escolares en marzo próximo, el Gobierno anunció que comenzará a vacunar a los niños de 5 a 11 años contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus como forma de incluir al último sector de la población que falta por inmunizar.

María Eugenia Lima

María Eugenia Lima

