¡Sólo lámela!: esta es la TV que recrea tus sabores favoritos

¡Sólo lámela!: esta es la TV que recrea tus sabores favoritos

Un científico japonés ha desarrollado un prototipo de televisión que permite al usuario lamer el dispositivo y degustar una gran variedad de sabores... 23.12.2021, Sputnik Mundo

¿Alguna vez se te ha antojado algo sólo con verlo en la televisión? Quizá ya no sea necesario que vayas a comprar el refresco que viste en el comercial. Porque este invento japonés se ha valido de la inteligencia artificial para que una persona, con sólo lamer la televisión, pueda recrear su sabor favorito.Evidentemente la Taste the TV —así se llama el dispositivo— no quita el hambre, pero sí abre paso al morbo tecnológico y la glotonería.Aunque todavía no es un producto a la venta —aún es un prototipo perfectible, según sus creadores—, esta nueva televisión tiene 10 contenedores de sabores que se pulverizan para recrear el sabor de un alimento o una bebida en específico: una hamburguesa, un café, un cheescake o una barra de chocolate.Esta televisión fue desarrollada por el investigador japonés Homei Miyashita, de la Universidad de Meiji.Y para quien piense que se trata de un aparato poco higiénico, en realidad no es que la persona deba lamer directamente la pantalla, ya que hay una lámina antibacteriana que se limpia sola, y es ésta la que se activa o desactiva, según sea el caso.Según explicó Miyashita a The National News, "en la era de la COVID-19, este tipo de tecnología puede mejorar la forma en que las personas se conectan e interactúan con el mundo exterior".El objetivo, mencionó, "es hacer posible que la gente tenga la experiencia de algo parecido a comer en un restaurante del otro lado del mundo, incluso permaneciendo en casa".

