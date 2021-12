Sheinbaum se deslinda de la extradición del empresario argentino Carlos Ahumada

https://mundo.sputniknews.com/20211223/sheinbaum-se-deslinda-de-la-extradicion-del-empresario-argentino-carlos-ahumada-1119687035.html

Más de 17 años después, la justicia mexicana busca saldar cuentas con quien protagonizó los videoescándalos, uno de los episodios más polémicos en la carrera política del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 22 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que un juez de Buenos Aires aceptó la extradición a México de Carlos Ahumada, quien es acusado del presunto delito de fraude. Sin embargo, la noticia provocó que el empresario argentino despotricara contra el Gobierno de México, al que señala de parcialidad en la procuración de justicia. "El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora especialmente el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, no va a extraditarme por ningún motivo ni llevarme a México", advirtió el exdirigente deportivo en entrevista con Grupo Fórmula. Tras estas acusaciones, Sheinbaum aclaró que, de parte de su Gobierno, no existe ninguna motivación especial para enjuiciarlo. Además, mencionó que la extradición de Ahumada "es algo que tiene que ver con la Fiscalía, no es algo en lo que yo estuviera atenta ni mucho menos, sencillamente me enteré en la noche y ellos tienen que dar la información".Según las autoridades mexicanas, Carlos Ahumada cometió fraude "con relación a contratos de obras públicas en diversas Delegaciones de la Ciudad [de México]". Desde julio pasado, el país latinoamericano ya había pedido la extradición del empresario.En agosto de 2019, un juez de Argentina ordenó liberar a Carlos Ahumada Kurtz, quien es una de las piezas clave de los videoescándalos de 2004, en los que el argentino aparece entregando fajos de billetes a René Bejarano, quien en ese entonces era secretario particular de López Obrador cuando éste era jefe de Gobierno de la capital mexicana.El presidente de México siempre ha negado haber tenido relación con aquel episodio. De hecho, el 6 de diciembre pasado, confesó que uno de los momentos más dolorosos de su carrera política fue el de los videoescándalos, que fueron ventilados por el periodista Brozo para la cadena Televisa.A 17 años de distancia, el caso se reabre en medio de la inconformidad de Carlos Ahumada, quien ahora argumenta ante la prensa mexicana que todo se trata de "una venganza del Gobierno de la Ciudad de México y de la tremenda y encarnizada asociación en Morena rumbo al 2024".Además, amenazó con revelar casos que, dijo, podrían cimbrar a la administración de López Obrador. "No quiero hablar de Thalía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas. Y así puedo seguir", comentó el empresario en entrevista con Grupo Fórmula.

