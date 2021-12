https://mundo.sputniknews.com/20211223/rusia-debe-monitorear-a-los-talibanes-en-afganistan-1119685614.html

"Rusia debe monitorear a los talibanes en Afganistán"

"Rusia debe monitorear a los talibanes en Afganistán"

BUENOS AIRES (Sputnik) — Es conveniente que la Federación Rusa supervise a los talibanes en Afganistán, dijo a la Agencia Sputnik el analista de geopolítica y... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T22:08+0000

2021-12-23T22:08+0000

2021-12-23T22:08+0000

internacional

rusia

💬 opinión y análisis

afganistán

movimiento talibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106612/05/1066120505_0:222:3501:2191_1920x0_80_0_0_9b3ae4422f91704d0880c13e9f3e891b.jpg

En cuanto al reconocimiento del Gobierno del movimiento islamista Talibán, que está bajo sanciones de Naciones Unidas por actividad terrorista, Putin manifestó que Moscú trabaja con la comunidad internacional al respecto."No puede menos que preocupar la probabilidad de la penetración de elementos extremistas", advirtió el mandatario durante la rueda de prensa anual que ofreció este jueves.El presidente ruso pidió que se parta de la realidad, "confiando en que las fuerzas que se vieron a la cabeza del país procuren garantizar la representación de todos los grupos étnicos en la cúpula dirigente"."Pues solo así, a mi juicio, se podrá estabilizar a Afganistán", afirmó Putin.DilemaSánchez explicó que, "por un lado, no es posible reconocer a un movimiento terrorista que ahora controla el país, pero por otro lado, debe haber algún tipo de interacción diplomática con los talibanes para poder entender su objetivos y para que Afganistán no se convierta, una vez mas, una cuna para el terrorismo internacional".Esta postura es común en la comunidad internacional, pues los países no saben cómo reaccionar todavía al retorno de los talibanes en el poder.Según este experto, los gobiernos de países del Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán, ya se han reunido con los representantes talibanes en una exploración del diálogo que pueden mantener."Tayikistán es el único gobierno regional que aún se resiste a conversar con los talibanes", observó el analista.Este país, junto con Turkemistán y Uzbekistán, bordean directamente a Afganistán, así que para estas naciones "es importantísimo encontrar un balance en ver cómo interactúan con los talibanes, debido a obvios problemas de seguridad", refirió Sánchez.El especialista en defensa y geopolítica puso de relieve que Rusia "ha sufrido mucho debido al terrorismo".En octubre, el Gobierno ruso organizó una conferencia con representantes talibanes y otras facciones."Esta estrategia es la adecuada: no hay prisa para reconocer a los talibanes, al menos por el momento, y a la vez, es necesario establecer algún tipo de diálogo, cuan simbólico sea, para entender las aspiraciones y objetivos de los nuevos gobernantes de Afganistán", señaló Sánchez.El analista recordó que durante la rueda de prensa, Putin mencionó que una preocupación era que los extremistas radicales utilizaran a Afganistán para expandir sus operaciones por Asia Central.Durante la conferencia, el presidente ruso también llamó a desbloquear los activos monetarios de Afganistán que se encuentran en los bancos extranjeros para evitar el hambre y otras consecuencias desagradables.

https://mundo.sputniknews.com/20211223/putin-insta-a-desbloquear-los-activos-de-afganistan-para-evitar-el-hambre-en-el-pais-1119663840.html

https://mundo.sputniknews.com/20211220/el-afganistan-de-la-posguerra-al-borde-del-abismo-1119519831.html

https://mundo.sputniknews.com/20211217/rusia-refuta-los-rumores-de-que-planea-vender-armas-a-los-talibanes-1119427897.html

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, 💬 opinión y análisis, afganistán, movimiento talibán