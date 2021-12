https://mundo.sputniknews.com/20211223/putin-rusia-no-puede-ser-derrotada-1119675546.html

Putin: "Rusia no puede ser derrotada"

En su rueda de prensa anual, el presidente, Vladímir Putin, afirmó que "Rusia no puede ser derrotada".

Putin y su rueda de prensa anual 2021El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha ofrecido este jueves 23 de diciembre su tradicional rueda de prensa anual en la que abordó la problemática más variada: desde la seguridad global y la pandemia del coronavirus, hasta los problemas que afrontan los rusos de diferentes regiones del país en su vida cotidiana.Según informan los medios, el diálogo del Putin con la prensa rusa y extranjera duró 3 horas y 55 minutos y durante la conferencia le pudieron hacer 55 preguntas representantes de más de 40 medios. Debido a las restricciones a causa de la pandemia, solo 507 periodistas recibieron acreditación para el evento celebrado en el pabellón Manezh, ubicado junto a la plaza Roja, entre ellos representantes de importantes medios extranjeros.Al abordar el tema de la tensión entre Rusia y Ucrania, Putin indicó que el país vecino podría estar preparando una nueva operación militar contra su región separatista, Donbás, por un lado, y que el conflicto está siendo usado para crear lo que el mandatario llama una "anti-Rusia". Consultado sobre si realmente Rusia debe prepararse para una guerra que podría surgir como consecuencia de una provocación, Putin indicó que la tensión en las relaciones entre Rusia y Ucrania surgió en 2014, a causa de un golpe de Estado en el país vecino.En referencia a la situación en Ucrania dijo: "Se da la impresión de que, tal vez, están preparando una tercera operación militar (contra Donbás) y nos advierten de antemano: 'No intervengan, no protejan a estas personas. Si interfieren y los protegen, se impondrán nuevas sanciones'". Es el primer escenario al que Rusia tiene que reaccionar, indicó Putin.Sostuvo que la segunda medida emprendida contra Moscú es la creación de una "anti-Rusia" en el territorio ucraniano con el "bombeo constante de armas modernas y el lavado de cerebro de su población". Señaló que es la "perspectiva histórica en la que Rusia tiene que vivir, con permanente atención a lo que está pasando" en Ucrania, preguntándose "qué nuevos sistemas de armas han sido suministrados a Kiev" por Occidente. "Luego, bajo el escudo de estas armas, los radicales serán empujados hacia la solución militar en Donbáss y en Crimea", explicó el presidente.El jefe de Estado recordó que son dos regiones rusoparlantes que históricamente se vieron fuera del territorio de Rusia y contra su voluntad, pero cuyas poblaciones se levantaron en oposición luego que Kiev llegara a adoptar leyes, que niegan a estas regiones el estatus igualitario.Asimismo, Putin mencionó que asegurar la estabilidad y seguridad en la región de Ucrania figuró en las conversaciones que tuvo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, este mes. "¿Es pedir demasiado no poner ningún sistema de ataque cerca de nuestra casa, qué tiene de raro?", preguntó el mandatario. "¿Y si hubiéramos puesto misiles en la frontera entre Estados Unidos y Canadá? ¿O en México?", dijo Putin, recordando que históricamente EEUU tuvo "disputas territoriales" con su vecino del sur. "¿De quién era California? ¿De quién era Texas? ¿Ya se olvidaron?", añadió. En este contexto, el presidente ruso exigió a Washington dar garantías de seguridad. "Deben dar garantías y de inmediato", aseveró Putin, quien también destacó que en los años 1990 la OTAN prometió que no se expandiría "ni una pulgada al este", pero desde entonces ha habido cinco etapas de ampliación de la organización.Además, Putin insistió en que no hay manera de derrotar a Rusia: "Rusia no puede ser derrotada. ¡Solo puede ser destruida desde dentro! Lo cual se hizo durante la Primera Guerra Mundial o, más bien, según sus resultados. Y en los años 90, cuando la URSS se estaba desmoronando. Desde dentro. ¿Y quién lo hizo? Aquellos que servían a otros intereses extranjeros, no relacionados con los intereses del pueblo ruso, los pueblos del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, y de la Federación de Rusia el día de hoy.Asimismo, el mandatario indicó que las presiones de Occidente sobre Rusia solo pueden explicarse por el hecho de que algunos gobiernos occidentales consideran que el país es demasiado grande incluso después de la desintegración de la URSS. "En su opinión, Rusia es hoy demasiado grande, porque los propios países europeos se han convertido en Estados pequeños", afirmó.Putin también recordó que en la década de 1990 en el Gobierno de Rusia había agentes de la CIA y que hasta en las instalaciones nucleares rusas había especialistas estadounidenses. "Había representantes de los servicios norteamericanos respectivos en nuestras instalaciones nucleares. Acudían allí a trabajar", aseveró el mandatario, agregando que en ese entonces en el Gobierno del país "trabajaban numerosos asesores, entre ellos, agentes de la CIA".Veterano de la Crisis del Caribe: "Rusia tiene que reaccionar a las acciones agresivas de la OTAN"Más de medio siglo después de que el mundo se encontrara al borde de una guerra nuclear, fruto de las tensiones militares entre las entonces superpotencias, EEUU y la Unión Soviética –lo que se conoce como la Crisis de los Misiles–, resurge el riesgo de un conflicto armado entre las partes.El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, alertó recientemente de que las relaciones entre Washington y Moscú pueden llevar a la repetición de los acontecimientos de 1962, cuando el gigante euroasiático respondió al acercamiento de las infraestructuras bélicas norteamericanas a sus fronteras con la instalación de misiles en la aliada Cuba.El senador ruso Alexéi Pushkov también se mostró "extremadamente preocupado" por el desarrollo de las relaciones entre Rusia y la OTAN, acusando al bloque militar –que hace oídos sordos a los planteamientos pacifistas de Moscú– de crear condiciones semejantes a las que condujeron a la Crisis del Caribe.En declaraciones a Sputnik, el general mayor ruso Mijaíl Makaruk, miembro de la Asociación de Veteranos de la Crisis de los Misiles, coincidió con estas evaluaciones."Obviamente, estas declaraciones de las autoridades rusas tienen gran fundamento, habiendo similitudes entre aquel acontecimiento de 1962, la Crisis de los Misiles –que en Cuba se llama la Crisis de Octubre–, y la situación actual. La diferencia radica en que el adversario –el llamado ‘socio'– está acercando sus tropas a las fronteras de Rusia. La parte rusa no tiene otra opción que reaccionar a estas acciones agresivas y preparar a sus Fuerzas Armadas para defender las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Asimismo, a diferencia de aquella época, Rusia cuenta con unos sistemas y equipos militares mucho más avanzados tecnológicamente. Pero tampoco están mal equipadas las tropas de la OTAN, de manera que coincido totalmente con nuestras autoridades en que necesitamos garantías de seguridad de parte de la Alianza Atlántica, cuyo avance a nuestras fronteras implica también el acercamiento de su infraestructura nuclear. Espero que los dirigentes de este bloque militar, pero sobre todo el Pentágono y la Casa Blanca, hagan caso de la propuesta rusa, teniendo en cuenta la influencia que tiene EEUU en sus socios europeos, algo que ayudará a impedir la repetición de la Crisis de los Misiles. No tengo dudas de que habrá países de la OTAN que tratarán de torpedear que se acepte la propuesta rusa –lo cual pasa por el consenso entre los integrantes de la Alianza–, pero es importante hacer llegar nuestra postura que, probablemente, tenga sus partidarios en Berlín, París, Roma, Madrid y algunas otras capitales europeas", sostuvo Makaruk.Rusia-Latinoamérica, relaciones mutuamente ventajosas que apuntan a un orden internacional más justoLa actualidad de América Latina y sus relaciones con Rusia fue uno de temas abordados por el canciller del gigante euroasiático, Serguéi Lavrov, durante la entrevista exclusiva que esta semana concedió a nuestros colegas de la cadena RT.Entre otras cosas, el jefe de la diplomacia rusa dio a entender que Moscú sigue de cerca los procesos políticos en la región, al tiempo que enfoca sus relaciones con los países latinoamericanos y del Caribe desde el punto de vista pragmático, sin priorizar el color de uno u otro Gobierno.Lavrov también resaltó que los crecientes contactos de Rusia con Latinoamérica no buscan hacerle daño a EEUU, donde hay preocupaciones respecto a la presencia rusa en una región que Washington considera su ‘patio trasero'.Además, el ministro ruso subrayó la labor de ambas partes para defender y preservar las normas de las relaciones internacionales.Respecto a la política exterior estadounidense, el canciller ruso expresó la esperanza de que la Casa Blanca modifique su enfoque hacia los Gobiernos latinoamericanos que no son de su agrado.Además, Lavrov destacó el creciente rol de América Latina y el Caribe en la formación de un mundo multipolar.Argentina: "curar las heridas" del crédito del macrismo llevará "no menos de una década"Tal y como advertían numerosos economistas, la deuda contraída por el expresidente argentino Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018 se convirtió en una verdadera pesadilla para el país, donde los más de 44.000 millones de dólares desembolsados por el organismo internacional, no sólo no mejoraron la situación de la nación suramericana, sino que la empeoraron.De hecho, el propio Fondo acaba de reconocer que su programa acordado con Argentina durante el anterior Gobierno acabó en un fracaso completo, sin que se lograra "restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población", según se lee en un informe de la institución.Desde el Ministerio de Economía, por su parte, coincidieron en que "el programa fracasó porque no logró cumplir con ninguno de los siguientes cuatro objetivos trazados en el acuerdo". Al mismo tiempo, reclamaron que se investigue si el FMI incumplió sus propios estatutos, puesto que la entidad multilateral "requiere un análisis introspectivo de la definición de éxito". "Dado que Argentina perdió acceso a los mercados internacionales en mayo de 2018 y aún no lo ha recuperado, eso debería haber llevado a que se diagnostique que el programa estaba fallando y que hacía falta un cambio de estrategia y de políticas. Sin embargo, esto no ocurrió", manifestó el ministerio.Según el Gobierno de Alberto Fernández, que desde la asunción de su mandato hace dos años busca cerrar un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda, el programa concedido a Argentina "perseguía motivos políticos, siendo el objetivo principal evitar una operación de reestructuración de deuda muy necesaria y la reintroducción de controles de capitales a toda costa", lo que "llevó a desatender la necesidad de abordar una crisis creciente".Una crisis que se refleja también en el crecimiento del número de quienes "afrontan problemas a diario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación", según constata una reciente publicación de la agencia EFE, señalando que se trata de varios millones de personas.En su reciente entrevista con la cadena C5N, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, manifestó que "curar las heridas" del crédito le llevará a Argentina "no menos de una década".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

