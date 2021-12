https://mundo.sputniknews.com/20211223/primeros-casos-de-omicron-en-venezuela-no-detienen-preparativos-navidenos-1119667568.html

Primeros casos de ómicron en Venezuela no detienen preparativos navideños

Primeros casos de ómicron en Venezuela no detienen preparativos navideños

CARACAS (Sputnik) — Posponer la celebración de estas navidades ante la llegada de la variante ómicron a Venezuela no es una opción para los ciudadanos... 23.12.2021, Sputnik Mundo

"Si la vacuna no me protege de esa ómicron intentaré tener cuidado, pero este año no me quedo en mi casa, por primera vez la cosa está un poco mejor y pude comprar regalitos a mis nietos, este año sí nos reuniremos, los años anteriores fueron muy tristes", comentó a esta agencia Virginia Morales, de 65 años, en el bulevar de Sabana Grande, en el centro de Caracas.A pesar de que la pandemia continúa, los usuarios entrevistados aseguraron que la situación en Venezuela ha cambiado.A diferencia de lo ocurrido entre 2015 y 2019, los años más duros de la crisis económica, los anaqueles de los comercios y supermercados están repletos de mercancías que exhiben elevados precios en dólares; atrás quedó esa imagen de tiendas sin nada que vender.Las calles están decoradas con luces, el tráfico en las principales avenidas de la capital ha regresado, numerosos establecimientos, al menos en Caracas, han abierto sus puertas, principalmente restaurantes, cafés, bodegones y ventas de electrodomésticos.En el este de la ciudad hay filas de compradores para entrar a un negocio de venta de electrométricos; mientras, en el estacionamiento de ese establecimiento un hombre hace maromas para transportar en su pequeña motocicleta un televisor de última generación de 40 pulgadas.En los mercados populares del oeste de la ciudad, donde los precios suelen ser más bajos, resulta casi imposible caminar, y aunque la mayoría lleva tapabocas, protegerse de la pandemia está lejos de ser la prioridad.El presidente Nicolás Maduro anunció el 22 de diciembre que detectaron siete casos de la variante ómicron, la cual ha encendido nuevamente las alarmas en el mundo, ante la poca efectividad de las vacunas.El mandatario indicó que por el momento no impondrán restricciones a la población, aunque llamó a mantener medidas de seguridad para evitar contagios.

